Für alle, die sich so auf die Socken machen, sorgt die riesige Auswahl an Strumpfwaren der Hersteller Falke, Kunert, Hudson, Burlington, Puma und Camano für das Wohlgefühl der Füße. Die Jüngsten finden für Kindergarten und Schule die coolsten Schulrucksäcke von Ergobad, Scout, Derdiedas und Satch in einer eigenen Abteilung, in der unter fachkundiger Anleitung anprobiert und der richtige gefunden wird.

Auf zwei Ebenen werden fünf Warengruppen von vier kompetenten Beraterinnen in einer enormen Vielfalt präsentiert. May fashion Concept-Store bietet hier Handtaschen in allen erdenklichen Größen und Farben, zum Beispiel von Picard, Gerry Weber, Tom Tailor und Tom Tailor Denim. Und auch Herren schätzen Herrentaschen für Laptop, Notebook und Handy, zum Beispiel von Camel Active oder Landleder.

Die große Wäscheabteilung und Bademoden für Damen, Herren und Kinder befinden sich auf einer eigenen Etage. Ob es um Wäsche in klassisch-eleganten oder um Dessous in modisch-verführerischen Varianten von Triumph, Mey, Felina, Lascana oder Marie Jo geht, die geschulten Mitarbeiterinnen wissen, wie jede Figur am besten zur Geltung kommt und beraten individuell und diskret.

Tolle Mode für Frauen, die wissen, was sie wollen gibt es bei May fashion. Mit vielen Markenshops renommierter Labels wie zum Beispiel Opus, Someday, Cartoon, S. Oliver, Tom Tailor Denim oder Only werden hier fast alle Wünsche erfüllt. Mit Spaß an topaktueller Mode findet man hier Outfits fürs Büro oder lässige Freizeitkleidung. Ein Ausrufezeichen verdient die große Auswahl der Damenhosen mit bekannten Namen wie Angels, Mac, Toni, Buenavista.

Tiengen – Bereits seit 1919 ist May fashion im Besitz der Gründerfamilie Haug. Das Jahr 1919 brachte vielerlei Anfänge mit sich. 1919 durften Frauen in Deutschland zum ersten Mal wählen gehen. 1919 wurde die Weimarer Verfassung als erste demokratische Verfassung unterzeichnet. 1919 gründeten die Schwestern Elise und Berta May in der Hauptstraße in Tiengen ein Einzelhandelsgeschäft. Berta May blieb in Tiengen und heiratete Oskar Haug, der Inhaber des Zentralbasars wurde. 1930 gründete Schwester Elise mit ihrem Mann Johann Friedrich Gröber das Kaufhaus May in der Kaiserstraße in Waldshut. May in Tiengen war in seinen Anfängen Versorger für Haushaltswaren und Bekleidung einer breiten Bevölkerungsschicht. Mit dem Neubau als Kaufhaus an der Stelle des ehemaligen Schloss-Cafés wurde im Jahr 1966 der Grundstein für die heutige Geschäftsgröße gelegt.

Heute ist es das Modehaus in Tiengen und weit darüber hinaus bis in die Schweiz bekannt und beliebt. Die erst in den letzten drei Jahren erfolgte Renovierung der Geschäftshäuser ist ein deutliches Bekenntnis zum Standort Tiengen und der Region Klettgau. Seit jeher sind das Unternehmen May, seine Inhaber und seine Mitarbeiter hier verwurzelt und fühlen sich den Menschen, die hier leben, besonders verbunden.

Heute ist das Modehaus voller Mode, Wäsche und Accessoires. Allen, die Wert auf ein attraktives Äußeres legen und Spaß daran haben, sich modisch und stilsicher zu kleiden, bietet May fashion genau das richtige, denn hier gibt es aktuelle Mode für jeden Geschmack. In dem kürzlich neu gestalteten Modehaus erwarten den Kunden ein breites Sortiment ausgewählter Marken und ein fachkundiges, freundliches und engagiertes Team. Auf 1200 Quadratmetern Verkaufsfläche bietet May fashion Modewelten für Damenmode, Herrenmode, Kindermode und Wäsche. 19 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen dem Kunden mit Rat und Tat sowie der Begeisterung für ihren Beruf zur Seite.

