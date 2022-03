Viele der in den letzten Jahren neu entstandenen Häuser kennt Luca Pizzutolo von innen. Weiter hat sich der Handwerksbetrieb auf die verschiedensten Sanierungsarbeiten von bestehenden Häusern spezialisieren können. „Es ist der direkte Kontakt mit den Kunden, die Möglichkeit zusammen etwas Tolles planen und realisieren zu können, was uns immer wieder begeistert“ fasst der Inhaber zusammen.

Tiengen – Zehn Jahre ist es her, dass Luca Pizzutolo den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt hat. Der gelernte Fliesenleger und Einzelhandelskaufmann startete damals mit einem kleinen Garagenbetrieb in Eggingen. Heute ist das Unternehmen in Tiengen angesiedelt.

Tiengen – Welche Fliese passt in das Bad, die Küche oder für den Boden? Was muss beim Verlegen einer Terrasse berücksichtigt werden und was bei den Fliesen für eine Bank? Bei all diesen Fragen hilft das Team von Luca Pizzutolo. Beispiele, der aktuellen Farben, wie vielleicht Cherry, Ocean, Leaf, Dove oder Snow können sich die Kunden im großzügigen Showroom ansehen und erfahren zudem alles Notwendige über Verlegetechniken. Ob die Fliesen mit oder ohne Fuge verlegt werden sollen, wird häufig von den Kunden angesprochen, gerade im Hinblick auf die Reinigung. „Eine heutige Fuge lässt sich nicht mehr mit der damaligen Zementfuge vergleichen“ erklärt der Fachmann und kann auch dies vor Ort immer gut an Verlegebeispielen erläutern.

Final blickt Luca Pizzutolo zufrieden auf die Entwicklung seines Unternehmens. Er ist froh, eine harmonische Stimmung im Betrieb zu haben, bei dem sich auch schon erste Tendenzen eines Familienunternehmens abzeichnen. Bruder Roberto hat seine Ausbildung 2018 als Innungssieger abschließen können und ist dem Betrieb treu geblieben. Mittlerweile steht ein neuer Auszubildender in den Startlöchern. Auch hier ist Luca Pizzutolo sehr zufrieden mit dem Talent des jungen Mannes. „Das sieht alles auch sehr gut aus“ resümiert er und ist froh, als Ausbildungsbetrieb einen Beitrag für die Weiterentwicklung seines Traumberufs leisten zu können.