Nach fast dreijähriger, pandemiebedingter Pause erfreute die Trachtenkapelle Rothaus am Ostersonntag ihr Publikum in der gut besuchten Schwarzwaldhalle mit einem rundum gelungenen Jahreskonzert. Unter der musikalischen Leitung ihrer neuen Dirigentin Sabine Beil hatten die Akteure ein gleichsam buntes wie unterhaltsames Blasmusikprogramm für Jung und Alt einstudiert. Mit Informationen zu den einzelnen Blasmusiktiteln und ihren Komponisten und Arrangeuren führte Matthias Raetzke durch das kurzweilige Programm.

Mit „King Arthur“ von Siegmund Andraschek, einem Österreicher mit japanischen Wurzeln, meisterte die Trachtenkapelle Rothaus gleich einen anspruchsvollen Einstieg in das Konzert. Ebenso gelungen erklang die Filmmusik „Let it Go“ von Walt Disneys „Frozen“. Bei diesem Musiktitel glänzte Solistin Alexandra Böhler mit ihrem Part am Altsaxofon. Der musikalischen Reise mit „Eiger“ zum bekanntesten Berg der Schweiz folgte mit „O Vitinho“ ein von beschwingter Leichtigkeit geprägter portugiesischer Marsch von Arrangeur Siegfried Rundel. Bei „Aladdin“, einem Medley zu dem echten Filmklassiker von Walt Disneys Märchen aus 1001 Nacht, wechselten sich orientalische mit flotter klingenden Noten ab. Weiter ging es mit dem schwungvollen Marsch „Kaiserin Sissi“ von Timo Dellweg, bevor der virtuose Musiktitel „Grandfather‘s Clock“ von Peter Schad den vollen Einsatz der Beteiligten erforderte. Als mit viel Beifall bedachte Solisten brillierten hierbei Sonja Langenbacher an der Piccolo-Flöte und Marius Gut am Bariton. Ob dem fordernden Applaus der Zuhörer musste die Trachtenkapelle einen Teil dieses prächtigen und mit viel Freude dargebotenen Musikparts gleich noch einmal wiederholen.

Mit der konzertanten Polka „Ehrenwert“ und dem Titel von den Toten Hosen „Tage wie diese“, beides von Martin Scharnagl arrangiert, wollte sich die Trachtenkapelle von ihrem Publikum verabschieden, was jedoch erst nach zwei gewährten Zugaben gelang.