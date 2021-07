von Ursula Ortlieb

Beim festlichen Gottesdienst zum Patrozinium Sankt Margareta in Birkendorf hat Pfarrer Christoph Eichkorn Mesnerin Barbara Bulai und Simone Kempkes die offizielle Beauftragung von Erzbischof Stephan Burger zum Dienst der Leitung von Sonntags-Wortgottesdienst-Feiern in der Seelsorgeeinheit Oberes Schlüchttal überreicht. Die Beiden absolvierten von 9. Oktober 2020 bis März 2021 den Liturgiekurs der Erzdiözese Freiburg „Gottesdienst vielfältig gestalten und leiten“. Beide waren bereits selbstständig im Einsatz.

Der Dienst

Die Gottesdienste mit beauftragten Laien (meist Frauen) haben sich in der Seelsorgeeinheit Oberes Schlüchttal seit vielen Jahren etabliert. Dieser Dienst wird im Einvernehmen mit dem zuständigen Pfarrer wahrgenommen. Die Beauftragung durch den Erzbischof gilt für drei Jahre.

Der liturgische Dienst soll dazu beitragen, dass sich Gemeinden auch am „Tag des Herrn“ und auch bei anderen Gelegenheiten zum gemeinsamen Gottesdienst versammeln können, wenn die Feier der Eucharistie mangels Priester nicht möglich ist. Auch wenn Frauen in der katholischen Kirche nicht Priesterinnen werden können, sind es doch sie, die in erheblichem Umfang für eine lebendige Kirche Sorge tragen und unverzichtbar sind, hieß es bei der Feier.