Die Kooperation zwischen DRK Ortsverein Schlüchttal und KFD Birkendorf beim letzten Hagehole im Oktober 2022 mit dem Betrieb einer Kaffeestube im Rot-Kreuz-Raum war finanziell erfolgreich. Gegenseitig bestätigten Dieter Probst vom DRK und KFD-Sprecherin Kirsten Dörflinger, dass es richtig Spaß gemacht habe. Die Kaffeegäste seien meist spendabel gewesen, sodass ein Gewinn von rund 2000 Euro übrig blieb. Verena Gamper legte die Abrechnung vor, nach der 60 Prozent an das DRK und 40 Prozent an die KFD ausgeschüttet wurden. Nun spendete die KFD aus dem Gewinn einen Rucksack und Oxy-Pax für DRK-Rettungseinsätze. Bei der Überreichung der Spende im Haus der Begegnung bedankte sich Bereitschaftsleiter Dieter Probst im Namen des DRK Schlüchttal und bot weitere Zusammenarbeit an. Die Unterstützung der KFD beim Hagehole sei für beide Gruppen hilfreich gewesen.