von Wilfried Dieckmann

Mit der heutigen Verbrennung werden die Grafuser Galgenvögel die Fasnet, die in abgespeckter Form an zwei Tagen gefeiert wurde, zu den Akten legen. Unter strengen Corona-Auflagen haben die Narren am Schmutzige Dunschdig die Macht in der Grafenhausen übernommen und den Narrenbaum gestellt. Gut besucht war der Fasnetsundig, der unter dem Motto närrischer Frühschoppen stand. Zunftmusik und Guggenmusiken sorgten für Stimmung.

Auch die Musiker der Gugge-Dubel aus Bernau heizten dem närrischen Volk am Fasnetsundig in Grafenhausen kräftig ein. | Bild: Wilfried Dieckmann

Das Mini-Programmangebot der Narren beinhaltete die Schließung der Grundschule, des Kindergartens und des Rathauses und das Stellen des Narrenbaums. Auch wurde ein Hemdglunkertreff mit Laternen, jedoch ohne Umzug, organisiert. „Weder Corona noch andere Mutanten kriegen die Fasnet in Grafenhausen, die schon seit über 50 Jahren gefeiert wird, kaputt“, betonte Harald Morath bei der Machtübernahme vor dem Rathaus.

In seiner Ansprache hob er die gute Zusammenarbeit mit Bürgermeister und der Verwaltung hervor. Nicht nur bei der normalen Fasnet, auch beim Konvent der Oberrheinischen Narrenzünfte, der bereits zweimal in Grafenhausen stattfand, habe sich dieses gute Miteinander gezeigt. Für diese Leistungen hat der Verband (VON) nach den Worten des Narrenvaters den Orden „Hand in Hand“ geschaffen.

Der Orden „Hand in Hand“ ging an einige Grafenhausener. Bild: Deckmann | Bild: Wilfried Dieckmann

„Dies ist der richtige Orden, der in Grafenhausen für besondere Leistungen verwendet werden kann“, betonte Harald Morath und zeichnete Bürgermeister Christian Behringer, Veronika Kromer vom Rasthausteam, Bauhofleiter Michael Lüber sowie seinen Stellvertreter Markus Stritt und Hausmeister Georg Müller mit diesem Orden aus.

Begeistert zeigten sich die Besucher vom närrischen Frühschoppen, der am Fasnetsundig im kontrollierten Bereich auf dem Rathausplatz stattfand. Obergalgenvogel Peter Fechtig bedankte sich im Gespräch bei den Mitgliedern des DRK Grafenhausen, die im kommunalen Testzentrum Hagehus im Einsatz waren. Für musikalische Unterhaltung sorgten nicht nur die Aktiven der Zunftmusik, sondern auch die Guggenmusiken aus Bernau und Bettmaringen. Zum ersten Mal hatten die beiden örtlichen Sportvereine sowie der Musikverein Grafenhausen an den Hütten gemeinsam die Bewirtung übernommen.

„Eine gelungene Fasnet“

„Bei der Bewirtungsgemeinschaft ging alles in eine Kasse“, erläuterte der Obergalgenvogel. Auch die Aufräumaktion am Montagmorgen, an der sich rund 30 Freiwillige beteiligten, habe bestens im Miteinander geklappt. „Eine gelungene Fasnet in abgespeckter Form“, so das Resümee des Narrenvaters und des Obergalgenvogels. Beide hoffen, dass 2023 eine Fasnet in altbekannter Form stattfinden kann.