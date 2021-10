von Wilfried Dieckmann

Der Imkerverein Schlüchttal blickt auf eine 125-jährige Vereinsgeschichte zurück. Nach einem kleinen Festakt mit kurzen Ansprachen soll das Jubiläum mit einem Informationstag über die Imkerei mit Interessierten aus der gesamten Bevölkerung im Schwarzwaldhaus der Sinne in Grafenhausen gefeiert werden. Die Schirmherrschaft hat Bürgermeister Christian Behringer übernommen, für musikalische Unterhaltung wird Hansjörg Dörflinger sorgen. Für die Jubiläumsveranstaltung gilt die 3-G-Regelung, der Eintritt ist frei.

Infonachmittag

„Auch wenn die Corona-Pandemie kein komplettes Jubiläumsprogramm zulässt, ein 125-jähriges Bestehen muss gefeiert werden“, sagte Bernhard Heer, Vorsitzender des Imkervereins Schlüchttal, im Gespräch mit dieser Zeitung. Auch wenn Informationen für die Bevölkerung im Mittelpunkt stehen sollen, kann ein Jubiläum ohne einen kleinen Rückblick auf die lange Vereinsgeschichte der Schlüchttal-Imker nicht gefeiert werden.

Die Honigbienen werden von den Imkern gepflegt und umsorgt. | Bild: Wilfried Dieckmann

Gemäß den Planungen wird es am Sonntag, 7. November, neben einem Sektempfang im Vortragsraum im Schwarzwaldhaus der Sinne in Grafenhausen kurze Ansprachen von Bürgermeister und Schirmherr Christian Behringer, der Kreisvorsitzenden Anita Böhler aus Wittenschwand und des Vereinsvorsitzenden Bernhard Heer geben. Für die musikalische Umrahmung des Festaktes wird Hansjörg Dörflinger sorgen. Im Anschluss an den offiziellen Teil ist die gesamte Bevölkerung von 12 bis 16 Uhr zu einem Informationsnachmittag über die Imkerei eingeladen. Hierbei werden erfahrene Imker an verschiedenen Ständen im Vortragsraum über die Bienen, benötigte Gerätschaften sowie vielfältige Bienenprodukte informieren.

Wildbienen in Gefahr

Der Imkerverein Schlüchttal hat derzeit 44 Mitglieder. Da die Bienenvölker von den Imkern gepflegt und umsorgt werden, ist der Bestand der Honigbienen im Gegensatz zu Wildbienen und anderen Insekten nicht gefährdet. Das Gleichgewicht der Natur ist aber in Gefahr. Von 600 Wildbienenarten befinden sich mittlerweile rund die Hälfte auf der Roten Liste und sind vom Aussterben bedroht. Insekten benötigen nicht nur riesige Flächen in der freien Natur, es werden immer mehr kleine blühende Inseln in den Ortschaften benötigt. Der Gemeinde Grafenhausen bescheinigte Bernhard Heer mit dem Anlegen von Blumenwiesen eine Vorbildfunktion. Eine Initiative, die auch verstärkt in Privatgärten einziehen sollte.

Blick in die Geschichte

Nach Anfängen und Gründung des „Bezirksvereins für Bienenzucht Schlüchttal“ in der alten Post in Ühlingen im Jahr 1892, wurde der Verein ab 1896 beim Badischen Landesverein für Bienenzucht offiziell erwähnt und auch als Verein geführt. Besonders zu erwähnen sei Hugo Nägele als ein weit bekannter Bienenzüchter in der Gründerzeit. Er hatte 1905 in Bettmaringen drei Bienenhäuser mit insgesamt 100 Völkern und erntete im besonders guten Honigjahr 1911 mehr als 40 Zentner Honig, den er bis nach Berlin lieferte.

Schriftstücke verloren

Quasi alle Akten seit der Gründung des Imkervereins Schlüchttal bis zum Jahr 1948 sind verloren gegangen. Bei allen Angaben aus dieser Zeit handelt es sich um Erinnerungen, die aus Überlieferungen in einer Chronik von Otto Beck im Jahr 1971 festgehalten wurden (wir werden noch ausführlicher darüber berichten).