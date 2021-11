von Wilfried Dieckmann

Der Imkerverein Schlüchttal besteht seit 125 Jahren. Eine große, dem Anlass angemessene Jubiläumsfeier konnte wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Gewürdigt wurde die Vereinsgeschichte mit geladenen Gästen bei einem Festbankett im Schwarzwaldhaus der Sinne in Grafenhausen. Bürgermeister Christian Behringer hob als Schirmherr hervor, dass von dem engagierten Verein nicht nur Bienenzüchter profitieren. Vorsitzender Bernhard Heer konnte nur per Videoschaltung teilnehmen.

Der Verein Der Imkerverein Schlüchttal wurde 1892 in der alten Post in Ühlingen als „Bezirksverein für Bienenzucht Schlüchttal“ gegründet. 1896 wurde der Verein beim Badischen Landesverein für Bienenzucht offiziell erwähnt und auch als Verein geführt. 1996 wurde eine neue Vereinssatzung beschlossen. Der Imkerverein Schlüchttal hat derzeit 47 Mitglieder, die rund 300 Bienenvölker betreuen.

Ein Jubiläumsfestbankett, an dem der Vereinsvorsitzende nur per Videoübertragung teilnimmt? Auch diese Tatsache ist der Corona-Pandemie geschuldet. „Ein nicht ganz eindeutiger PCR-Test hat die Verantwortlichen dazu bewogen, mir ein paar Tage Heimaturlaub zu verpassen“, erläuterte Bernhard Heer. Dank der Initiative des Bürgermeisters und der heutigen Technik sei es aber möglich, dass er zumindest auf elektronischem Wege an dem Festbankett teilnehmen könne: „Auch wenn das Zwischenmenschliche auf der Strecke bleibt, die Sicherheit für alle Beteiligten muss im Mittelpunkt stehen“, so Heer.

Die Bürgermeister Christian Behringer (links) und Tobias Gantert (rechts) gratulierten dem stellvertretenden Vorsitzenden Norbert Güntert (Mitte). | Bild: Wilfried Dieckmann

In seiner Ansprache rief er die Gründungsväter des Imkervereins in Erinnerung, und dass Imker sich in einem Verein unterstützen und vom Wissen der anderen profitieren können. „Daran hat sich bis heute nichts geändert“, so Heer. Der Imkerverein habe in 125 Jahren viele Höhen und Tiefen erlebt. Dies werde aus der zusammengestellten Chronik deutlich, die von Gerhard Rombach, Imkerkollege und Kassenverwalter des Vereins, nicht zuletzt für künftige Generationen aufgearbeitet wurde.

Hansjörg Dörflinger umrahmte den Festakt musikalisch. | Bild: Wilfried Dieckmann

Derzeit hat der Verein 47 Mitglieder mit nahezu 300 Bienenvölkern. Nach dem Ersten Weltkrieg seien es laut Bernhard Heers Angaben 130 Mitglieder mit mehr als 1400 Bienenvölkern gewesen. „Davon können wir heute nur träumen“, meinte der Vorsitzende. Er stellte auch die Frage, wovon sich im Schlüchttal eine derart hohe Anzahl von Bienenvölkern ernähren könnte. Er dankte der Gemeinde für die vielen Blühstreifen, die von Bauhofmitarbeitern, allen voran Bauhofleiter Michael Lüber, angelegt wurden.

Bürgermeister und Schirmherr Christian Behringer gratulierte dem Verein, auch im Namen seines Amtskollegen Tobias Gantert aus Ühlingen-Birkendorf. „Um einen Verein über eine so lange Zeit zu erhalten und zu beleben, bedarf es engagierter Menschen, die bereit sind, Verantwortung zu tragen und viel Freizeit in die Vereinsarbeit zu investieren“, sagte Behringer.

Er rief in Erinnerung, dass sich bei der damaligen Konzeption des Mitmachmuseums der Imkerverein mit „reichlich Input“ beteiligt habe. Entstanden sei eine kleine, aber feine Bienenabteilung, die in das Reich der Honigbienen thematisch und spielerisch einführe. Er dankte dem Verein für die Kooperation. „Mit Bernhard Heer haben Sie einen Vorsitzenden, der nicht nur ein erfahrener Imker, sondern auch ein rühriger Mann ist, der sich auf vielfältige Weise ehrenamtlich engagiert“, hob Christian Behringer hervor. Von diesem Engagement profitierten aber nicht nur die Bienenzüchter, sondern auch die Schüler der Schlüchttal-Schule.

„Hierbei wird sich nicht nur mit dem Leben der Honigbiene beschäftigt, es steht auch die Verantwortung für die Lebewesen und das Gewinnen von Honig im Mittelpunkt“, sagte der Bürgermeister. Er bezeichnete den Imkerverein als Förderer des Naturschutzgedankens. Die Imkerei sei verbunden mit Natur, abhängig von den klimatischen Bedingungen und der Witterung. So musste der Imkerverein nach Christian Behringers Worten im Jubiläumsjahr die schlechteste Honigernte seit zehn Jahren hinnehmen.

Seine Ansprache endete mit einem Sinnspruch des Philosophen Konfuzius: „Willst Du drei Stunden glücklich sein, trinke Wein. Willst Du drei Wochen glücklich sein, schlachte ein Schwein. Willst Du drei Jahre glücklich sein, nimm ein Weib. Willst Du ein Leben lang glücklich sein, bebaue einen Garten und halte Bienen darin.“ Als Geschenk zum Vereinsjubiläum überreichte der Bürgermeister einen Scheck an den stellvertretenden Vorsitzenden Norbert Güntert.