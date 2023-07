Die katholische Pfarrgemeinde hat ihr Patrozinium zu Ehren der Kirchenpatronin St. Margareta gefeiert. Geleitet von der Trachtenkapelle Birkendorf führte die Prozession nach dem Festgottesdienst in der Kirche durch das Dorf zum Freiluft-Altar beim Haus des Gastes. Der Baldachin, der Himmel genannt und von vier Männern getragen wird, trug Pfarrer Christoph Eichkorn die Monstranz mit dem Allerheiligsten als Mittelpunkt der Prozession.

Als weiteres Element brachten vier Mädchen auf ihren Schultern nach altem Brauch die Figur der heiligen Margareta zum Altar im Freien. Ministranten und Fahnenträger begleiteten die Zeremonie. Mit der Prozession, bei der Gläubige ihren Glauben demonstrieren, will man Segen für das Dorf und seine Menschen bringen. „Wir müssen uns als Christen in der heutigen Welt nicht verstecken, sondern wollen uns zu dem bekennen, was wir glauben“, erklärte ein Mitglied des Gemeindeteams. Die Feuerwehrabteilung Birkendorf sicherte die Straße ab.

Bei schönstem Wetter und sommerlichen Temperaturen gab die Trachtenkapelle im Anschluss neben der Kirche ein kleines Platzkonzert. Gemeindeteam und Kolping hatten das Fest vorbereitet. Sie sorgten außerdem für reichlich Sitzgelegenheiten und schön dekorierte Tische.

Im Schatten der Kirche und unter Bäumen setzten sich die Teilnehmer noch gerne zusammen und ließen das Fest in Geselligkeit bei Essen und Getränken nachklingen.