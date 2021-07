Untermettingen – Es ist schon ein besonderer Blickfang, das neue Mehrfamilienhaus an der Steina in Untermettingen neben der historischen Mühle in der Brückenstraße. Die Untermettinger Zimmerei Brunner hat ein modernes Wohnhaus mit fünf Eigentumswohnungen fertiggestellt.

Ein Tag der offenen Tür am Samstag, 24., und Sonntag, 25. Juli, jeweils von 11 bis 16 Uhr soll Einblick über moderne Architektur und gleichsam ökologische Bauweise gewähren.

Ökologische Bauweise ist für Matthias Brunner in der heutigen Zeit von besonderer Wichtigkeit. Und so ist das neue Mehrfamilienhaus auf ökologischer Basis gebaut. Das Mehrfamilienhaus hat fünf Eigentumswohnungen, vier davon mit jeweils 100 Quadratmetern und im obersten Geschoss eine Wohnung mit 145 Quadratmetern Fläche.

Das Gebäude ist in Massivholz gebaut, sogenanntem Brettsperrholz und ist mit Holzfasern gedämmt. Die ökologische Bauweise verspricht ein angenehmes Raumklima. Die Heizung entspricht ebenfalls ökologischen Ansprüchen, mit einer Luft-Wärme-Pumpe.

Die Wohnungen sind mit einer Fußbodenheizung ausgestattet. Eingebaut wurden auch eine dezentrale Lüftungsanlage sowie eine Entkalkungsanlage für die Wasserversorgung.

Was besticht, ist die Großzügigkeit in der Raumgestaltung, sei es im Treppenhaus als auch speziell in den einzelnen Wohnungen, eine zeitgemäße und klare Architektur. Diese bietet auch den Eigentümern der Wohnungen eine individuelle Gestaltung.

Zeitgemäß ist das Verschmelzen der Raumgrenzen von der Küche in den Wohnbereich durch einen direkten Zugang. Sichtbar wird dies auch durch das Fliesen im Küchenbereich und das Parkett im Stil von Landhausdielen im Ess- und Wohnbereich. Die Wohnungen sind mit einer massiven Holzdecke ausgestattet. Beeindruckend auch die großen Balkone.