Da die Räumlichkeiten im Rathaus nicht mehr der heutigen Zeit entsprechen, ist eine grundlegende Sanierung des Gebäudes geplant. Finanzmittel für Planung und Voruntersuchungen sind bereits im kommunalen Haushalt eingestellt.

In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats stellte Bürgermeister Christian Behringer dem Gremium einen vorläufigen Terminplan für die Umbaumaßnahmen vor. Der Beschluss zur EU-weiten Ausschreibung soll in der nächsten Sitzung erfolgen. Für das vorgesehene Preisgericht sollen aus den Reihen des Gemeinderates drei Mitglieder sowie drei Stellvertreter bestimmt werden. Weiterhin wird dem Gremium neben dem Bürgermeister auch der Architekt Matthias Schuster angehören. Am Freitag, 24. November, wird es ein Preisrichtervorgespräch und eine Besichtigung der eingegangenen Planungsentwürfe für den Umbau geben. Die Entwürfe der an der Ausschreibung beteiligten Architekten sollen schließlich zur ganztägigen Preisgerichtssitzung am 14. Juni 2024 in der Schwarzwaldhalle aufgebaut und präsentiert werden. Vom 16. bis zum 22. Juni können die Arbeiten dann schließlich noch von der Öffentlichkeit im Schwarzwaldhaus der Sinne begutachtet werden.

Derzeit können genaue Investitionshöhen noch nicht genannt werden. Nach Aussagen des Rathauschefs könnten sich die Kosten in einer Größenordnung von 1,5 Millionen Euro bewegen. Da die Sanierungsmaßnahme in der Ortsmitte zum Landessanierungsprogramm gehört, werden Zuschüsse in Höhe von 85 Prozent fließen. Im Jahr 1929 erfolgte eine große Umbauphase des Gebäudes, bei der nach historischen Plänen nicht nur Wasser- und Abwasserleitungen verlegt wurden, sondern auch eine neue Raumstruktur im ersten und zweiten Obergeschoss geschaffen wurde. Ursprünglich war das Gebäude vom Rathausplatz her über eine Tür zugänglich, die später durch ein Fenster ersetzt wurde. Die Verbreiterung der drei Fenster im Erdgeschoss dürfte ebenfalls in die Bauphase des Jahres 1929 fallen. „Wir sind bereits heute gespannt, wie die Entwürfe der nächsten Bauphase aussehen werden“, betonte Christian Behringer auf Nachfrage.

Das Rathaus steht unter Denkmalschutz. In welchem Jahr das Gebäude errichtet wurde, steht nicht genau fest. Auf einer frühen Karte der Ortschaft Grafenhausen und der umliegenden Gegend mit schriftlicher Datierung von 1768 lässt sich das Gebäude am südlichen Rand des heutigen Rathausplatzes bereits nachweisen. In dem Plan ist auch erkennbar, dass sich zu dieser Zeit auf der Westseite ein weiteres Gebäude anschloss, das heute nicht mehr existiert. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass das heutige Verwaltungszentrum in der Grafenhausener Ortsmitte vor 1768 gebaut wurde.