von Ursula Ortlieb

Birkendorf hat Abschied von einem vielfältig engagierten Mitbürger genommen: der gebürtige Birkendorfer Otto Blatter ist nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 88 Jahren gestorben. Vier Kinder, sechs Enkelkinder, Angehörige und die Dorfgemeinschaft trauern um einen Menschen, der mit Familie und Heimatort eng verbunden war.

Otto Blatter heiratete 1957 Agnes Spitz, mit der er sechs Kinder hatte. 1966 starben sein Sohn Martin fünfjährig durch einen Autounfall, 2008 seine Tochter Martina im Alter von 41 Jahren und zwei Jahre später seine Frau Agnes. Trotz der schweren Schicksalsschläge blieb Otto Blatter dem Leben zugewandt und liebte die Geselligkeit. Ihm waren insbesondere die Kirche und der Fußballclub die erweiterte Familie, für die er sich zeitlebens einsetzte.

30 Jahre diente Otto Blatter als Mesner in der Pfarrkirche St. Margareta. In dieser Zeit packte er bei drei großen Kirchenrenovierungen und -umbauten mit seinem Bruder Konrad kräftig und unentgeltlich an. Politisch im Gemeinderat der selbständigen Gemeinde Birkendorf aktiv, gehörte er nach der Eingemeindung 1975 bis zur ersten Gemeinderatswahl dem Gremium von Ühlingen-Birkendorf und acht Jahre dem ersten Ortschaftsrat Birkendorf an. Aufgrund seiner Verdienste um den Kirchenchor, dem er mehr als 50 Jahre treu blieb und den er 18 Jahre als Vorsitzender leitete, wurde Otto Blatter zum Ehrenmitglied ernannt.

Ebenso würdigte der FC Birkendorf sein Engagement als „gute Seele des Vereins“, Jugendleiter, Platzwart und Unterstützer beim Bau des Vereinsheims und Sportplatzes mit der Ehrenmitgliedschaft. Ohne Kinder und Jugendliche sah man Blatter nur, wenn er als Briefträger unterwegs war. Der Posten des Jugendleiters und Jugendtrainers war ihm auf den Leib geschneidert. Für die kleinen Kicker war er väterliche Vorbildfigur und Kumpel.