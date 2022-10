von Wilfried Dieckmann

Grafenhausen – Bis ins hohe Alter in den eigenen vier Wänden leben? Ein Wunsch, der künftig in Grafenhausen realisiert werden könnte. Die Bauherren Josef und Christoph Gatti stellten in einem Pressegespräch mit Kooperationspartner Rolf Steinegger von der Caritas Hochrhein und dem Architekten Ralf Kaiser das Wohnkonzept „Lebens-Phasen-Haus-Grafenhausen“ vor. „Eine zukunftsorientierte Wohnform im Zentrum des Ortes“, meinte dazu Bürgermeister Christian Behringer.

Im Spiechergässle soll unterhalb des Hallenbades eine barrierefreie und behindertengerechte Wohnanlage für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen entstehen. Die Caritas Hochrhein wurde in die Projektplanung sowohl vom Bürgermeister als auch von den Investoren frühzeitig konzeptionell beratend einbezogen. „Dieses Bauvorhaben bringt für die Infrastruktur einen deutlichen Mehrwert“, stellte Christian Behringer fest.

Aus Sicht der Caritas Hochrhein habe sich die seit 1992 vielerorts umgesetzte Konzeption des klassischen „Betreuten Wohnens für Senioren“ überholt, entspreche nicht mehr den heutigen Gegebenheiten und Bedürfnissen derer, für die diese klassische Form gedacht war. Der Trend zur Individualisierung des Lebens drücke sich nach den Worten von Rolf Steinegger auch darin aus, dass der an einer solchen Wohnform interessierte Personenkreis keine monatlichen, allgemeinen Betreuungspauschalen bezahlen möchte, unabhängig davon, ob die damit verbundenen Leistungen wie beispielsweise der Hausnotruf oder die Organisation von gemeinsamen Ausflügen von den Bewohnern gebraucht würden oder nicht.

Auch im Bereich ambulanter unterstützender Dienstleistungen verfüge die Caritas über verschiedenste Möglichkeiten, die den Bewohnern der künftigen Wohnanlage zur Verfügung stehen und individuell kombiniert werden könnten. Das künftige „Lebens-Phasen-Haus-Grafenhausen“ soll dreistöckig gebaut werden und sich an der Umgebungsbebauung anpassen. Elf Wohnungen zwischen 90 bis 120 Quadratmetern sollen über Balkone oder Terrassen in Richtung Süden verfügen. Die Investoren rechnen mit baldigem Abriss des alten Gebäudes und hoffen auf einen Baubeginn im Frühjahr 2023. Wie Christian Behringer informierte, sei das Wohnprojekt bereits mit dem Landratsamt abgestimmt. Der Bauantrag soll im Gemeinderat Grafenhausen am Donnerstag, 20. Oktober, beraten werden.