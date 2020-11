von Wilfried Dieckmann

Herr Isele, auch im Landkreis Waldshut steigt die Zahl der Coronavirus-Infektionen. In der letzten Woche wurden in Waldshut mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner verzeichnet („7-Tage-Inzidenz“). Wie wirken sich die aktuellen Zahlen auf die Kindergärten aus?

Mario Isele | Bild: Martha Weishaar

Wir haben nun auch in unserem Landkreis eine rote Linie überschritten. In den Kindergärten, die von uns im Landkreis Waldshut betreut werden, haben wir bislang, Stand heute, zum Glück noch keinen bestätigten positiven Fall. Das wird aber sicher nur eine Frage der Zeit sein. Grundsätzlich kann ich aber sagen, dass wir mit unseren Konzepten gut vorbereitet sind und im Falle eines Falles voraussichtlich auch nicht ganze Einrichtungen schließen müssen.

Sind bei steigenden Zahlen auch Schließungen vorgesehen?

Nach Aussage des Kultusministeriums soll es keine flächendeckenden Schließungen mehr geben. Dies ist allerdings eine Momentaufnahme. Wenn die Zahlen weiter in einem nicht kalkulierbaren Maß ansteigen, wird ein weiterer Lockdown eine der letzten Maßnahmen sein. Daher ist es sehr wichtig, dass sich die Menschen an die AHA-Regeln halten und die sozialen Kontakte auf ein Mindestmaß reduzieren.

Die politische Gemeinde plant, als Ergänzung zum bestehenden Angebot der katholischen Kindertagesstätte St. Bernhard einen kommunalen Waldkindergarten zu eröffnen. Wird damit in der Kinderbetreuung in Grafenhausen eine Konkurrenzsituation geschaffen?

Auf keinen Fall, es würde sich hier um eine Ergänzung des Angebotes handeln. Grundsätzlich ist es positiv zu bewerten, wenn Eltern aus mehreren Angebotsformen auswählen können.

Nimmt ein Waldkindergarten Plätze in der bestehenden Einrichtung weg?

Hoffentlich (lacht). Wir sind im katholischen Kindergarten Grafenhausen tatsächlich an der Kapazitätsgrenze angelangt. Besonders im Bereich der Krippenbetreuung (U 3) sind wir bis 2022 ausgebucht. Die Entstehung eines Waldkindergartens könnte hier Entlastung schaffen, sodass wir weitere Plätze für Kinder ab zwei Jahren in einer Altersmischung anbieten könnten.

Was bedeutet eine Altersmischung im Klartext und wie könnte dieses Mischen umgesetzt werden?

Wir haben bereits heute eine sogenannte altersgemischte Gruppe. Hier können fünf Kinder ab zwei Jahren neben 15 Kindern ab drei Jahren betreut werden. Konkret könnten Kinder über drei Jahre in den Waldkindergarten wechseln. So könnten die frei gewordenen Plätze mit Kindern ab zwei Jahren belegt werden. Zu beachten gilt, dass ein Kind unter drei Jahren bei der Belegung doppelt gezählt wird.

Der katholische Kindergarten führt regelmäßig nahe der Saatschulhütte eine Waldwoche durch. Wird das Angebot auch weiterhin bestehen?

Das Angebot der Waldwoche wird selbstverständlich weiterhin bestehen. Dieses Angebot ist nicht an den Platz an der Saatschulhütte gebunden.

Auch in Grafenhausen gibt es steigenden Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren. Gibt es bereits Bedarf an einer weiteren Kleinkindgruppe?

Wie bereits erwähnt, sind wir bereits an der Kapazitätsgrenze besonders beim Angebot an Kleinkindplätzen angelangt. Auf lange Sicht benötigt es in Grafenhausen eine weitere Kleinkindgruppe.

Im Erzbistum Freiburg stehen zahlreiche kircheneigene Gebäude auf dem Prüfstand: Über Umnutzung, Ausbau oder Verkauf wird im Ordinariat in Freiburg diskutiert. Im Gespräch sind Pfarrhäuser sowie weitere kirchliche Liegenschaften. Könnten auch Immobilien in Grafenhausen betroffen sein?

So wie in allen Kirchengemeinden müssen auch in Grafenhausen kirchliche Immobilien auf den Prüfstand gestellt werden. Der örtliche Stiftungsrat hat hier die nicht einfache Aufgabe zu bewerten, welche Gebäude benötigt werden und von welchen Gebäuden man sich trennen muss.