von Wilfried Dieckmann

Nach seiner Rückkehr in die Heimat absolvierte Nicolas Booz die Meisterschule, nun arbeitet der frisch gebackene Kfz-Meister wieder in seinem Ausbildungsbetrieb und engagiert sich ehrenamtlich als Spielertrainer beim Sportverein Grafenhausen.

Nicolas Booz ließ sich nach der Schule zum Mechatroniker bei Auto Tröndle in Grafenhausen ausbilden, die Ausbildung schloss er 2014 ab. Als Geselle blieb er dem Betrieb zwei Jahre treu. Als seine Freundin eine Ausbildung zur Kinderkrankenschwester in Stuttgart anvisierte, stand auch für Nicolas Booz fest, dass er in die Großstadt wechseln würde. „Eigentlich war es nie mein Wunsch in die Stadt zu ziehen, es hat sich so ergeben“, räumte er im Gespräch ein.

Nicolas Booz | Bild: Wilfried Dieckmann

Nicolas fand in der Autometropole Stuttgart als Mechaniker in einer Niederlassung der VW-AG auch gleich eine Beschäftigung und schloss sich einem Sportverein an. Da der neue Verein weiter als 100 Kilometer von Grafenhausen entfernt war, hätte er lizenztechnisch auch zusätzlich in Grafenhausen spielen können.

In seinem neuen Betrieb bot sich die Möglichkeit, über VW den technischen Teil einer Meisterschule zu besuchen. Ein Ausbildungsmodul, der im VW-Schulungszentrum absolviert werden konnte und vom Betrieb auch finanziert wurde. Von den Kursen und Lehrgängen für den ersten Meisterteil hatte er schon rund die Hälfte absolviert. „Wir waren zutiefst davon überzeugt, dass die beiden nie wieder in den Schwarzwald zurückkommen werden“, waren sich die Eltern Elvira und Christoph Booz sicher.

Rückkehr ins Dorf

Obwohl eine berufliche Entwicklung in Stuttgart möglich gewesen wäre, war es für Nicolas Booz letztlich keine Option. Gemeinsam mit der Freundin reifte der Entschluss, wieder nach Grafenhausen zu gehen. „In der eher anonymen Stadt ist es wesentlich schwieriger, einen Freundeskreis aufzubauen“, berichtete Nicolas Booz. Auch die Zusammenarbeit mit den Kollegen im Betrieb war stark „industriell geprägt, die eine familiäre Atmosphäre wie bei Tröndle in Grafenhausen niemals hatte“. So war nach seinen Worten ein Gespräch nach getaner Arbeit oder ein gemeinsames Abschlussbier nicht möglich. Auch gehörten täglich immer lange Fahrzeiten durch die Stadt mit dazu, ob mit der S-Bahn oder mit dem Auto. Die Rückkehr nach Grafenhausen rückte somit immer näher.

Gute berufliche Perspektiven

Wieder in Grafenhausen begann Nicolas Booz mit dem Besuch der Meisterschule in Tuttlingen. Zwischen den vier Blöcken und quasi jeden Samstag arbeitete er bei Auto-Tröndle. Die Kosten, die sich ohne Verdienstausfall in den 18 Monaten auf rund 15.000 Euro summierten, mussten nach seinen Worten auch erst verdient werden. Nach der Prüfung konnte er als „mitarbeitender Meister“ bei Tröndle anfangen. Mit dem Meisterbrief in der Tasche hat der 26-Jährige gute berufliche Perspektiven, die vom Werkstattmeister bis hin zur Selbstständigkeit reichen. Möglich wäre auch ein Studium in Richtung Berufsschullehrer, da er mit dem Meisterbrief zudem die Fachhochschulreife besitzt. Im Ehrenamt ist Nicolas Booz nicht nur als Trainer der dritten Mannschaft tätig, er ist beim Sportverein Grafenhausen auch im technischen Bereich ein sehr gefragter Mann.

Im Ehrenamt ist Nicolas Booz als Spielertrainer beim SV Grafenhausen tätig. | Bild: Wilfried Dieckmann

Hat der kleine Schwarzwaldort Grafenhausen mehr zu bieten als die Landeshauptstadt Stuttgart? Für den 26-jährigen Nicolas Booz ist die Frage schnell beantwortet. „Ich habe die Großstadt kennengelernt und die Entscheidung, nach Grafenhausen zurückzukehren, nicht einen einzigen Tag bereut“.