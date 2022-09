von Ursula Ortlieb

Schnelle Fahrten, wilde Sprünge, rasante Kurven: Das gibt es jetzt ab sofort in Ühlingen-Birkendorf. Zwischen Abenteuerspielplatz, Kindergarten und Tennisanlage in Ühlingen begeistert der Pumptrack Kinder und Jugendliche wie Erwachsene. Bürgermeister Tobias Gantert, Benjamin Rüde und Daniel Frech vom Skiclub Schlüchttal, sowie Ortsvorsteher Klaus Müller eröffneten den Spaßpark mit asphaltierter Wellenbahn offiziell für Montainbiker, Roller, Skateboarder und Inlineskater.

Schon vor der Eröffnung übten die Kinder mit ihren Rädern und zeigten Geschicklichkeit auf dem Pumptrack.

Von dem Moment an, als die Bahn asphaltiert war, wurde sie schon rege genutzt. Es soll eine Bahn für alle sein. Auf die Frage „Was ist ein Pumptrack“? antworteten Kinder: „Das ist halt eine ganz coole Piste, auf der man leicht rauf und runter und an Seitenwänden kurven kann. Es ist einfach geil.“ Ohne in die Pedale zu treten, wird mit pumpenden Bewegungen das Mountainbike oder der Roller vorwärtsbewegt und Geschwindigkeit aufgebaut. Das sei anstrengend, aber mache Spaß, so Patrick Bäuerle, dem man gerne bei seinen Runden mit kühnen Sprungeinlagen zuschaute. Man muss aber kein Profi sein, um auf dem Pumptrack fahren zu können und Spaß zu haben. Bürgermeister Tobias Gantert und Ortsvorsteher Klaus Müller ließen sich nach ihren Ansprachen und Dankesworten nicht lange bitten, die Bahn selbst zu testen. Mit viel Applaus wurde ihr kurzer Einsatz auf dem Mountainbike belohnt.

Wild ging es zu bei der Eröffnung des Pumptrack und man konnte nur staunen, wie alles ohne Zusammenstöße ablief.

Bei der Eröffnung des Pumptracks zeigte Patrick Bäuerle kühne Sprünge mit dem Montainbike ohne in die Pedale zu treten.

So schön war das Eröffnungsfest

Bei trockenem Wetter konnten die Festbesucher Musik und Getränke- und Essensangebot genießen.

Ortschaftsrat und Skiclub hatten am Morgen noch in strömendem Regen das Eröffnungsfest im Freien mit Tischen, Bänken, Grill- und Getränkestand vorbereitet. Rechtzeitig zwei Stunden vor der offiziellen Eröffnung schien die Sonne. „Ich freu mich, dass hier nach all den Corona-Absagen an unserem Dorffestplatz endlich wieder gefeiert werden kann“, so Klaus Müller in seiner Ansprache. Bei angenehmen Temperaturen schauten die Besucher dem fröhlichen Treiben auf der Wellenpiste zu oder saßen zusammen und genossen das Grill- und Getränkeangebot. Die Posthornband sorgte für musikalische Unterhaltung. Auf dem Pumptrack gab es derweil keinen Moment ohne Kinder und Jugendliche mit fahrbaren Untersätzen. Auch die Kleinsten kurvten mit Bobycars zwischendrin. Wagten sich Erwachsene auf die Piste, mussten sie höllisch aufpassen, keinen davon zu überfahren.

Nach Meinung der Anwesenden fügt sich die Anlage wunderbar zwischen Kindergarten, Abenteuerspielplatz und Tennisplätzen ein. Sie ist umgeben von einer neu angesäten Wildblumenwiese, die sich gerade in den letzten drei Tagen durch den Regen voll entfalten konnte. Nach der Eröffnung der Kugelbahn in Birkendorf im vergangenen Jahr stellt nun der Pumptrack in Ühlingen eine weitere Bereicherung des Freizeitangebots für die Gesamtgemeinde dar.

Der Weg zum Pumptrack in Ühlingen

Was ein Pumptrack ist, wusste ich erst nicht mal, gestand Bürgermeister Tobias Gantert in seiner Ansprache, bei der er das Engagement des Skiclubs lobte. Er dankte für die Initiative und dem Gemeinderat für die Zustimmung und Bereitstellung der Mittel.

Skiclub-Co-Vorsitzender Benjamin Rüde brachte die Idee aus der Schweiz, wo in der Nähe seines Wohnorts einige solcher asphaltierten „Hügelpisten“ entstanden sind. Der Skiclub hatte in der Coronazeit Geld angespart und wollte etwas Sinnvolles damit machen. Bürgermeister und Ortsvorsteher ließen sich von der Idee begeistern und überzeugten Gemeinde- und Ortschaftsrat und machten die Anlage zum ergänzenden Abschluss der Ortskernsanierung. Als Bauingenieur unterstützte Rüde die Verwaltung bei der Umsetzung und wirkte maßgeblich bei der Ausschreibung und Realisierung mit, so berichtete Bürgermeister Tobias Gantert. Sponsorenfirmen gaben vergünstigte Preise, die die Kosten im Rahmen hielten. Für Planung und Ausführung des Projekts war die Firma Schneestern aus dem Allgäu beauftragt. Die Kosten belaufen sich auf rund 120.000 Euro. Als Erweiterung der Ortskernsanierung wird der Pumptrack mit 60 Prozent vom Land bezuschusst.