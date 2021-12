von Wilfried Dieckmann

Legt die traditionelle Weihnachtsbäckerei angesichts der Corona-Pandemie in diesem Jahr eine Pause ein? Nein. Zumindest nicht im neuen Küchentrakt der im Umbau befindlichen „Schlüchtmühle“ in Grafenhausen, die sich in ein Kinder- und Familienressort verwandeln wird. Rund 20 Kinder konnten sich nach Herzenslust mit Teigausrollen, Ausstechen und Verzieren der Herstellung von leckeren Weihnachtskeksen widmen!

Der Teig schmeckt schon mal. | Bild: Wilfried Dieckmann

Das künftige Kinder- und Familienressort befindet sich derzeit noch im Rohbau. Doch die Küche und das komplett umgebaute Restaurant im historischen Altbau der „Schlüchtmühle“ hat die Feuertaufe der Kinder-Weihnachtsbäckerei bereits bestanden. Für die Verantwortlichen des Hotels war es eine nicht ganz einfache Entscheidung, das ausgeschriebene Programmangebot „Kinder Weihnachtsbäckerei“ stattfinden zu lassen. „Wir wurden mit Anmeldungen überschüttet“, sagten Linda und Lorenz Baschnagel vom Hotel „Tannenmühle“.

Der kleine Vincent in voller Aktion beim Teigausrollen. | Bild: Wilfried Dieckmann

Da es viel mehr Interessierte als Plätze in der umfunktionierten Backstube gab, wurde gleich noch ein zweiter Termin anberaumt, der am heutigen Samstag, 11. Dezember, von 14.30 bis 16 Uhr stattfindet. „Wir hätten die Plätze sonst verlosen müssen“, teilte Linda Baschnagel mit. Eines wurde jedenfalls durch die vielen Anmeldungen deutlich: Die Tradition der Weihnachtsbäckerei steht auch in der heutigen Zeit hoch im Kurs, dies haben auch die vielen leuchtenden Kinderaugen in der Backstube „Schlüchtmühle“ deutlich belegt. Für alle Beteiligten war es ohne Übertreibung getreu dem Song „In der Weihnachtsbäckerei“ von Rolf Zuckowski („In der Weihnachtsbäckerei – gibt es manche Leckerei – zwischen Mehl und Milch, macht so mancher Knilch, eine riesengroße Kleckerei“) ein Vergnügen.

Genau wie in dem vorweihnachtlichen Ohrwurm von Rolf Zuckowski waren alle Kleinen voller Eifer mit Teigausrollen, Ausstechen und Verzieren beschäftigt. Dann kamen die Kunstwerke in den Ofen und konnten nach der Abkühlung gekostet werden. Die Kinder durften ihre fertigen Weihnachtskekse anschließend mit nach Hause nehmen. Selbst gebackene Plätzchen schmecken freilich am besten. Nicht nur den Kindern. Auch als Mitbringsel für die Eltern oder Opa und Oma sind diese perfekt.

Bei der Auswahl der verschiedenen Teigsorten hatten die munteren Kleinen die Qual der Wahl: vom normalen Butterplätzchen bis hin zum Vanillekipferl. Natürlich waren alle kleinen Bäcker professionell mit Schürzen ausgestattet. Zur Freude aller Beteiligten stattete auch „d‘Dannenmüller“ der Weihnachtsbäckerei einen Besuch ab.

Schließlich wollte er sich davon überzeugen, ob denn seine hochwertigen Produkte aus der Museumsmühle auch fachlich sauber und korrekt verarbeitet werden. Angesichts der Tatsache, dass das geplante Freiluftspektakel „Mühlen-Advent“ am zweiten Adventswochenende mit allerlei Hausgemachtem und Feuerzangenbowle wegen der verschärften Corona-Bestimmungen abgesagt wurde, hatte der Müller dafür auch die nötige Zeit.

Der Tannenmüller war eben weg und schon stand neuer, hochkarätiger Besuch vor der Tür. Es war der Nikolaus, der wissen wollte, ob die Kinder auch passende Lieder singen oder ein Gedicht aufsagen konnten. Auch das gehört zur traditionellen Weihnachtsbäckerei dazu.