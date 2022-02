von Werner Steinhart

Sie sitzt wieder am Narrenbaum in Kieselbronn: Rosi, die aus Stroh und Altkleidern besteht und seit elf Jahren in Kieselbronn zu Hause ist. Ursprünglich stammt sie aus Ühlingen, wo sie einen Mann sucht, aber nicht fand und nach Kieselbronn zog. Seither wird sie dort von den Gugge Gaiße liebevoll betreut.

2011, anlässlich des 30. Schlüchttal-Narrentreffens, waren die Kieselbronner Gugge Gaiße in Ühlingen zu Gast und sahen die Puppe als Fasnachtsdekoration an einem Laternenpfahl hängend und hatten Erbarmen mit Rosi. Denn am Ende der Fasnacht wäre sie vermutlich doch verbrannt worden.

„Wir haben die Rosi nicht einfach mitgenommen“, beteuerte der Vorsitzende Hartmut Seifried und er fügt hinzu: „Die Ühlinger haben sie uns gerne und freundlich zur Verfügung gestellt.“ Dies bestätigte nun elf Jahre danach Narrenrat Klaus Müller, damals Narrenboss der Stiegele Chatzen, der in Kieselbronn zu Gast war zusammen mit seiner Frau Silvia Müller im Häs der Stiegele Chatz, beide offizielle Vertreter der Ühlinger Narrenzunft, um die Freundschaft beider Vereine zu vertiefen.

„Fasnet verbindet und vertieft die Freundschaft“, betonte Klaus Müller am Narrenbaum vor dem Kieselbronner Rathaus.

Der Ühlinger Narrenrat versäumte es auch nicht, über das Brauchtum des Narrenbaumstellens als Symbol der fünften Jahreszeit zu berichten als auch über die alemannische Fasnacht, die in Kieselbronn, eine 3000-Seelen-Gemeinde im Enzkreis bei Pforzheim, so nicht so gefeiert wird.

Die Narrenvereine Der Ühlinger Narrenverein Stiegele Chatz wurde 1970 gegründet und pflegt das Brauchtum. Dem Verein gehören zwölf Narrenräte, 60 Hästräger, 20 Kinderchatzen, fünf Altnarren und sieben Ehrenmitglieder an. Narrenpräsidentin ist Sandy Schäuble. Weitere Infos über die Katzen gibt es im Internet (www.stiegele-chatz.de) und über die Gugge Gaiße (gugge-gaisse.de).

Kontakt zu den Nordbadenern entstand durch den dortigen Bürgermeister Heiko Faber, der bis 2001 Hauptamtsleiter der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf war und dann zum Bürgermeister von Kieselbronn gewählt wurde. Er unterhält bis heute noch guten Kontakt zum südlichen Schwarzwald.