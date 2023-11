Die Feuerwehrabteilungen Berau und Brenden haben sich für ihre gemeinsame Herbstabschlussprobe die sich im Bau befindliche neue Dorfhalle in Brenden ausgewählt. Damit konnten sie sich schon einmal mit den neuen Räumlichkeiten bekannt machen.

Ein angenommener Brand mit starker Rauchentwicklung in den Nebenräumen der Halle wurde angenommen, wobei Menschenrettung an vorderster Stelle stand. Beide Abteilungen rückten mit ihren gesamten Mannschaften an.

Wenn auch das regnerische Wetter knapp über der Nullgrad-Grenze in Brenden die Zuschauer abschreckte, der Abschlussprobe beizuwohnen, so waren die wenigen Besucher von der Übung beeindruckt. Martin Fechtig von der Feuerwehrabteilung Berau erläuterte während der Übung den Verlauf und die einzelnen Schritte, die die Feuerwehrkameraden ausführten.

Die Abteilungen Die Feuerwehrabteilung Berau hat derzeit eine Mannschaftsstärke von 27 Aktiven und elf Ehrenmitgliedern. Abteilungskommandant ist Dirk Gantert, sein Stellvertreter Simon Bücklers. Kontakt: Dirk Gantert, Telefon 07747919799. Die Feuerwehrabteilung Brenden hat eine Mannschaftsstärke von 15 Mann. Abteilungskommandant ist Roland Ebner, sein Stellvertreter ist Joachim Maier.

Angenommen wurde ein Schwelbrand mit starker Rauchentwicklung in den neuen Räumen der Dorfhalle, mehrere Personen fanden keinen Ausweg mehr. Sowohl die schnell eintreffende Brendener Wehr als auch die Kameraden aus Berau stellten mit Atemschutzgeräteträgern die Menschenrettung in den Vordergrund.

Wasser marsch hieß es nach wenigen Minuten und das nicht nur aus dem Strahlrohr, auch der Himmel öffnete seine Schleusen. | Bild: Werner Steinhart

Vier Personen mussten aus dem Gebäude gerettet werden, die „Verletzten“ wurden bis zum Eintreffendes Rettungsdienstes in der gegenüberliegenden Gaststätte untergebracht. Gleichzeitig wurde die Wasserversorgung aus den Hydranten aufgebaut. Zu dem naheliegenden Wohnhaus wurde sicherheitshalber eine Riegelstellung eingerichtet.

Die beiden Abteilungskommandanten Roland Ebner, Brenden und Dirk Gantert, Berau gingen auf den Übungsverlauf ein und zeigten sich insgesamt zufrieden. Gesamtkommandant Oliver Kraus lobte die Feuerwehrmänner für die gute Zusammenarbeit. „Es ging alles Hand in Hand und ganz ohne Hektik.“, so Oliver Kraus. Dass die neuen Räumlichkeiten der zukünftigen Dorfhalle als Übungsobjekt gewählt wurden, war vorausschauend, so der Gesamtkommandant.

Dass die Wasserversorgung in Brenden künftig besser werde, resultiert aus der 100 Kubikmeter fassenden ehemaligen Güllegrube im Ortsmittelpunkt an der höchsten Stelle Brendens. Die Einrichtung dieses Wasserbehälters war auch Vorbedingung bei der Genehmigung zum Bau der neuen Dorfhalle.

Zwei Atemschutzgeräteträger machten sich für den Innenangriff bereit. | Bild: Werner Steinhart

Die Übung zeigte, dass die Gemeinde mit ihrer Feuerwehr gut aufgestellt ist, betonte Bürgermeisterstellevertreterin Marianne Buchmüller. Sie dankte den Wehrmännern für ihren Einsatz, dass sie für dieses Ehrenamt viel Zeit investieren und zeigte ihre Freude an der großen Mannschaft auf dem Brendener Berg. 43 Mann stark ist die Ausrückabteilung. Seitens der beiden Ortsteile dankten Ortsvorsteherstellvertreter Andreas Schäfer, Brenden und Beraus Ortsvorstehe Moritz Böhler den beiden Wehren für ständige Einsatzbereitschaft