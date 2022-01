von Wilfried Dieckmann

Bereits im vergangenen Jahr wurde der Jahresbeginn angesichts der Corona-Pandemie kräftig durcheinandergewirbelt. So konnten in der Gemeinde Grafenhausen weder der Neujahrsempfang noch die Bürgerversammlungen in den Ortsteilen stattfinden.

Mettenbergs Ortsvorsteher Jörg Trefzer hatte deshalb bereits vor einem Jahr zusammen mit dem Ortschaftsrat beschlossen, jedem Haushalt persönlich einen Neujahrsgruß ins Haus zu bringen. „Da diese Brezelaktion bei der Bevölkerung gut aufgenommen wurde, haben wir beschlossen, erneut Brezeln in Mettenberg, Buggenried und Seewangen zu verteilen“, informierte Ortsvorsteher Jörg Trefzer. Nach seinen Worten soll die Aktion Neujahrsbrezel ein symbolischer Ausgleich für das ausgefallene Rehessen sein, das normalerweise bei der Bürgerversammlung angeboten wird.

Grafenhausen Die Aktion „Dorf der 1000 Sterne“ in Grafenhausen animiert zu Spenden Das könnte Sie auch interessieren

Es sei auch in diesem Jahr nicht ganz einfach gewesen, die Aktion angesichts des erforderlichen Abstands durchzuführen. Ein geselliges Miteinander konnte dabei natürlich nicht stattfinden. So wurden die abgepackten Brezeln von den Mitgliedern des Ortschaftsrates vor dem Klingeln an den Haustüren abgelegt, um einen direkten Kontakt zu vermeiden.

Grafenhausen Grafenhausen erhält Fördermittel in Höhe von 100.000 Euro Das könnte Sie auch interessieren

„Dennoch gab es – mit gebotenem Abstand – viele Gespräche, die aber den persönlichen Austausch bei einer Bürgerversammlung natürlich nicht ersetzen konnten“, schilderte Ortsvorsteher Jörg Trefzer seine Eindrücke. Abgelehnt werden mussten auf der Tour auch viele Einladungen.