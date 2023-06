Das Wanderpokalturnier des FSV Riedern am Wald am Hasenwald hat eine lange Tradition. Am Pfingstmontag wird um den legendären Hasenpokal gekämpft. Zum zweiten Mal wurde das Turnier nun von den A-Jugendmannschaften ausgetragen. Acht Mannschaften traten an. Dafür hat sich in erster Linie Fritz Schulz eingesetzt.

Der FC Rot-Weiß Weilheim, die SG Ewattingen, die SG Jestetter Zipfel, der FC Löffingen, die SG Bonndorf, die SG Steina-Schlüchttal und zwei Mannschaften des FC Tiengen 08 haben um den Pokal gespielt. Die Turnierleitung lag in den bewährten Händen von Werner Brandes. Der Pokalverteidiger FC Fützen ist nicht angetreten. Die Jugendlichen haben den interessierten Zuschauern guten Fußball geboten. Es gab interessante Begegnungen, faire und spannende Spiele. Den beiden Schiedsrichtern Andreas Müller und Alfons Selb galt ein besonderer Applaus, sie haben sich spontan für die Leitung der Spiele bereiterklärt.

Das Endspiel bestritten der FC Weilheim und die SG Ewattingen. Mit 1:0 wurde Weilheim Pokalsieger und konnte für ein Jahr den „Hasen“ mitnehmen. Die Siegerehrung hat Ortsvorsteher Albert Baumeister vorgenommen und hat dem FSV für die Ausrichtung der Pfingstsporttage gedankt. Der stellvertretende Vorsitzende des FSV Riedern am Wald, Christian Gantert, hat sich bei allen Helfern für die große Unterstützung und die Mithilfe beim gesamten Festverlauf bedankt. Sein Dank galt auch den Ortsvorstehern Albert Baumeister (Riedern), Klaus Müller (Ühlingen) und Christoph Wehle (Hürrlingen), die jeweils einen Ball gespendet haben.