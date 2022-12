von Katharina Vogelbacher

Die Feiertage verbringen die meisten gerne mit der Familie, auch wenn diese vielleicht nur per Flugzeug erreichbar sind. Doch was ist mit den Piloten, die Weihnachten über in anderen Städten auf den Flug zurück warten? Ein Pilot der Swiss Airlines erzählt.

Manuel Blatter ist gebürtiger Birkendorfer und fliegt schon seit elf Jahren. Seit 2020 sitzt er im Airbus A330 und ist bei Flügen nach Tel Aviv, Chicago oder Peking mit dabei. Eine Lieblingsstrecke hat er nicht, denn verschiedene Flüge haben verschieden Vorzüge: „Die Flüge in den Osten sind von der Landschaft her interessant und die Flüge in den Westen gehen mir von der Zeitverschiebung her besser.“

Eine Lieblingsmaschine dagegen hat Manuel Blatter dagegen schon. Und zwar immer die, die er gerade steuert. Trotz der vielen interessanten Orte gefällt es ihm zuhause im Schwarzwald oder in der Schweiz immer noch am besten.

Manuel Blatter ist nicht nur Berufs-Pilot, sondern auch Kunstflieger. | Bild: Manuel Blatter

Beim Fliegen begeistert ihn vor allem das benötigte handwerkliche Geschick, um die Bewegung in drei Dimensionen zu meistern. Die Abwechslung der täglichen Verhältnisse in Wetter, Technik oder Geografie sorgen für einzigartige Flüge, erzählt er.

Doch Blatter ist nicht nur im Cockpit der A330 unterwegs, sondern auch leidenschaftlicher Kunstflieger, der „Königsklasse der Aviatik“, wie er sagt. Beim Kunstflug würden hohe körperliche Anstrengungen und auch Schmerzen auf Piloten zukommen, da bei der höchsten Kategorie das zehnfache des eigenen Körpergewichts auf sie wirke.

„Einen Kunstflugzeug präzise und in allen Lagen zu beherrschen ist eine sehr herausfordernde Aufgabe, die ein unbeschreibliches Gefühl bringt, wenn es gelingt“, erklärt er.

Den Heiligabend 2023 verbringt Manuel Blatter in Mumbai. Am 25. Dezember ist der Pilot wieder daheim. Die vergangenen zwei Jahre waren die Flüge durch Corona beschränkt, so dass er jedes Weihnachten zuhause verbringen konnte.

Durch die Pandemie seien viele Menschen wieder bewusster geworden und nehmen das Fliegen und alles, was dahinterstecke, nicht mehr so selbstverständlich, schildert der Pilot seine Erfahrungen.

Entwicklung des Fliegens Die Gesamtzahl der Passagiere des Flughafen Zürichs liegt für das Jahr 2021 bei circa acht Millionen, was eine Abnahme von 73 Prozent bedeutet. Im November dieses Jahres verzeichnetet der Flughafen 1,79 Millionen Passagiere, was gegenüber des Vorjahres ein Plus von 61 Prozent bedeutet. Gegenüber dem Vor-Corona-Jahr 2019 entspricht dies einer Abnahme von 19 Prozent. Inflation und steigende Energiepreise sollen sich auch für das neue Jahr beim Fliegen abzeichnen. Flugpreise könne laut Angaben des ADAC bis zu 46 Prozent steigen.

Davor war der Wahl-Zürcher auf den Kurzstrecken unterwegs. Grundsätzlich habe er bei den Feiertagen bisher Glück gehabt. Denn er kann sich nur an einen Weihnachtsabend erinnern, der nicht zuhause stattgefunden hat. Sondern in Berlin. Nachdem der Flieger nachmittags in Berlin gelandet ist, hat die Crew gemeinsam zu Abend gegessen und ist am nächsten Morgen früh wieder aus dem Bett gesprungen.

„Die Crew hält zusammen und spielt Ersatzfamilie“, beschreibt Blatter die Stimmung an einem Feiertagsdienst. Aber: „Das traditionelle Weihnachtsfest mit der Familie ist doch am schönsten.“