Die Seelsorgeeinheit Oberes Schlüchttal hat viele neue Möglichkeiten gefunden, um die Weihnachtsgottesdienste zu feiern. „Die Geburt Jesus feiern wir auch in diesem Jahr, zwar anders als sonst, aber besondere Zeiten bringen besondere Wege mit sich, auch der Weg zur Krippe“, so die Gemeindereferentin Martina Knöpfel-Lüssem.

Um allen Gläubigen die Feier von Weihnachten zu ermöglich, gibt es doppelt so viele Gottesdienstangebote an Heiligabend und am ersten Weihnachtstag als in der Vergangenheit.

Anmeldungen erwünscht

Anmeldungen werden erbeten an Heiligabend in Ühlingen, zum Stationsgottesdienst in Untermettingen und zu den Gottesdienstfeiern für Kinder in Birkendorf. Um die Durchführung zu erleichtern, wird gebeten, dass alle Mitfeiernden die Kontaktdaten, wenn möglich schon vorab per Internet auf der Webseite der Seelsorgeeinheit (www.kath-schluechttal.de) zu dem jeweiligen Gottesdienst eingeben oder sich telefonisch bei den Pfarrbüros melden. In diesem Fall müssen die Kontaktdaten dann nicht mehr an der Kirchentüre angegeben werden.

Das Friedenslicht aus Bethlehem wurde gestern von den Reservisten Klettgau in die Pfarrkirche in Riedern gebracht. Das Friedenslicht kann nun tagsüber in der Kirche Riedern an der Krippe beziehungsweise am Seitenaltar abgeholt werden.

Unterwegs zur Krippe

Der etwas andere Gottesdienst zum Heiligabend wird in Untermettingen um 15 Uhr angeboten. „Unterwegs zur Krippe“, ein Stationenweg für die ganze Familie, erwartet die Teilnehmer am 24. Dezember. Gestartet wird dieser auf einer Wiese im Unterdorf von Untermettingen. Dort ist der Eingang in der Buckstraße, gegenüber der ehemaligen Volksbank. Parkmöglichkeiten sind auf dem Schulhof. Dieser Eingang wird gekennzeichnet sein mit Lichtern und Laternen. Sie finden auf der Wiese Feuerschalen, zu denen die jeweiligen Familien zugeordnet werden. Anschließend wird jede Familie mit Abstand zur Kirche laufen, zum zweiten Teil des Gottesdienstes an der Krippe.

Anmelden kann man sich im Internet der Seelsorgeeinheit Oberes Schlüchttal (www.kath-schluechttal.de). Einladungen gibt es auch in der Kirche, die Anmeldungen sollten bis spätestens am Donnerstagabend, 17. Dezember, vorliegen. Bei schlechtem Wetter soll der Gottesdienst dann in der Kirche stattfinden.