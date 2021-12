von Dorothée Kuhlmann

51 Kinder haben in den vergangenen zehn Wochen in Grafenhausen bei Schwimmlehrer Claus Tenten das Schwimmen gelernt. 20 von ihnen haben das Seepferchen-Abzeichen gemacht. Lange war Schwimmen im Schwimmbad coronabedingt nicht möglich. Schwimmkurse konnten nicht stattfinden. Im Sommer gehört für viele Kinder Wasser, planschen, baden, auch in offenen Gewässern mit dazu. Viele Kinder können aber nicht schwimmen, die Zahl an Badeunfällen nimmt zu.

Als sich abzeichnete, dass das Hallenbad Blubb in Grafenhausen nach den Sommerferien seine Pforten wieder öffnen würde, begann Dagmar Kaiser, sich ehrenamtlich um die Organisation von Schwimmkursen zu kümmern. Sie nahm Kontakt zur Gemeinde und zur Schwimmbadleitung auf. Interesse an Schwimmkursen für Kinder hatten ihr bereits einige Eltern bekundet. Auch die versicherungstechnische Seite war geklärt. „Das Schwierigste war allerdings, einen Schwimmlehrer zu finden“, berichtete Dagmar Kaiser im Gespräch mit dieser Zeitung.

Sie erhielt dann einen Tipp auf den Schwimmlehrer Claus Tenten aus Schluchsee. Der begeisterte Schwimmsportler und erfahrene Schwimmlehrer sagte sogleich zu. Seit 1974 hat Tenten schon vielen Menschen das Schwimmen beigebracht. „Als die Anmeldung dann möglich war, waren die Kurse binnen einer halben Stunde ausgebucht“, berichtet Dagmar Kaiser. 51 Kinder im Alter von fünf bis acht Jahren waren von ihren Eltern angemeldet worden.

Im Oktober starteten die Schwimmkurse immer samstagnachmittags und sonntagsvormittags. Mit viel Begeisterung, Geduld und Einfühlungsvermögen brachte Claus Tenten den Kindern das Wasser näher, so Dagmar Kaiser. Die Forschen bremste er etwas, die Ängstlichen unterstütze er beim Kennenlernen des unbekannten Elements. Die Begeisterung, mit der die Kinder sich dann zum Ende des Schwimmkurses im Wasser bewegen, spricht für sich. 20 der 51 Kinder werden nach diesen zehn Stunden ihr Seepferdchen-Abzeichen machen können.

Der nächste Schwimmkurs mit Claus Tenten ist bereits geplant und mit 72 Kindern auch schon wieder ausgebucht. „Wegen der großen Nachfrage ist dann ab Ende März bis Mitte Mai noch einmal ein kurzer Kurs geplant“, so Dagmar Kaiser. Im Herbst soll es noch einen Herbstkurs geben, so die vorläufige Planung. Infos gibt es per E-Mail (dagmar.kaiser@outlook.de).