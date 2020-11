von Wilfried Dieckmann

Nachdem im Rahmen der ersten Offenlage eingegangene Änderungen und Bedenken diskutiert und teilweise in den Bebauungsplan „Ebnet“ eingearbeitet wurden, billigte der Gemeinderat Grafenhausen den Entwurf der Bauvorschriften und beschloss eine erneute Offenlegung der Planunterlagen. Stefan Läufer von der fsp.stadtplanung aus Freiburg und Landschaftsplaner Georg Kunz aus Todtnauberg stellten die Planungen vor.

Im Grafenhausener Ortsteil Brünlisbach soll neues Bauland entstehen. Mit einer Änderung des Bebauungsplans „Ebnet“ sollen ungenutzte Flächen mobilisiert und zur Vervollständigung des Wohngebiets neue Wohnnutzungen ermöglicht werden. Der Bebauungsplan „Ebnet“ stammt von 1989 und war 1993 geändert worden. Es wurden planungsrechtliche Grundlagen für eine Siedlungsentwicklung am östlichen Ortsrand sowie am unteren Ende des Fürstabt-Gerbert-Weges geschaffen. Insgesamt habe sich das Gebiet gut entwickelt und sei weitgehend mit Wohngebäuden bebaut. Auf einer Teilfläche entlang der Straße sollen drei bis vier neue Bauplätze geschaffen werden. Die Erschließung für den Bereich sei unproblematisch, da die Grundstücke im Süden und Osten an bestehende Straßen anschließen.

Eine weitere größere Fläche, auf dem einst ein Hotel geplant und nicht realisiert wurde, verläuft oberhalb der Wohngebäude parallel zum Fürstabt-Gerbert-Weg. Im Süden, Osten und Norden grenzt die künftige Bebauung an die freie Landschaft an und wird künftig den neuen Ortsrand bilden. Erschlossen werden soll dieses Sondergebiet mittels einer bestehenden, recht steilen Stichstraße.

Trotz einer gewissen Unschärfe können diese neuen Bauflächen dem räumlichen Geltungsbereich des gültigen Flächennutzungsplans zugeordnet werden. Der Siedlungsbereich wird somit nicht in den Außenbereich ausgedehnt und kann gemäß der Umgebungsbebauung für mehrere Neubauten genutzt werden. Die Bebauungsplanänderung beziehungsweise Neuaufstellung erfolgt nach Angaben von Stefan Läufer im zweistufigen Regelverfahren mit Umweltprüfung.

Mit dieser Änderung des Verfahrens werde so der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts vom Juni 2010 entsprochen. Gemäß den städtebaulichen Planungen könnten anstelle des ursprünglich geplanten Hotels nun bis zu drei Einfamilienhäuser realisiert werden. Eine Parzellierung der Grundstücke im Vorfeld ist nicht vorgesehen. Die Erschließung erfolgt über eine Stichstraße, die nach Angaben des Planers nach einer Verlängerung eine Gesamtlänge von 35 Metern haben wird. Das Gefälle variiert im Straßenverlauf zwischen 12 und 15 Prozent. Dies sei nach den Worten von Stefan Läufer hinnehmbar und liege im örtlichen Rahmen. Eine zusätzliche Erschließungsstraße im Baugebiet sei aber nicht geplant.

Die Zufahrt zum südlichen Baugrundstück könne über eine Verlängerung des Weges erfolgen, wobei die benötigte Fläche dem Baugrundstück zugeordnet werden soll. Es sei auch zumutbar, dass Mülltonnen von Hand bis an den Fürstabt-Gerbert-Weg geschoben werden müssten. Gemäß den privaten Stellungnahmen sei dieses jedoch nicht hinnehmbar, da es die räumlichen Verhältnisse an der Einmündung nicht zulassen. Es wurde darauf hingewiesen, dass der sehr steile Stichweg besonders im Winter problematisch und gefährlich sei. Hier müssten von Seiten der Gemeinde Abstellmöglichkeiten geschaffen werden.

In weiteren Stellungnahmen wurde darauf verwiesen, den geplanten Erschließungsweg auf den Grundstücken zu öffentlichen Verkehrsflächen umzuwidmen, um dem Bau eines Mehrfamilienhauses einen Riegel vorzuschieben. Nicht alle Stellungnahmen aus der Offenlage konnten übernommen werden. „Die veränderten Gebäudehöhen und die verkleinerten Baufenster begrenzen die zulässige Bebauung auf eine nachbarschaftsverträgliche Dimension“, betonte Planer Läufer.