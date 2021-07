von Ursula Ortlieb

Nach 37 Jahren Revierleitung in Privat-, Gemeinde- und Staatswald in Ühlingen-Birkendorf verabschiedet sich Hubert Heilig am 1. August 2021 in den Ruhestand. In den vergangenen Wochen konnte er seinen Nachfolger Benedikt Trefzer in die laufenden Tätigkeiten im Staatforst einarbeiten.

„Es ist ein schönes Gefühl, mein Revier in guten Händen zu wissen“, betont Hubert Heilig. Das mache den Abschied leicht. Bei Fahrten durch den Forst wurden dem Nachfolger nicht nur die Besonderheiten des Waldes nahegebracht, sondern auch so manche Anekdote aus dem Alltag im Forst und während großer Umstrukturierungen erzählt, bei denen Hubert Heilig immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt war.

Studium und berufliche Laufbahn

Aufgewachsen ist Hubert Heilig in Singen am Hohentwiel. Sein Vater war ihm als Förster Vorbild. So hatte der scheidende Revierleiter von Klein auf eine besondere Beziehung zu Wald und Natur.

„Ich durfte meinen Vater oft begleiten. Das freie Arbeiten im Wald gefiel mir. Daher war meine Berufswahl klar“, erklärt Heilig. Der Fachhochschulreife 1978 am Technischen Gymnasium folgte ein einjähriges Forstpraktikum in Liptingen bei Tuttlingen und nach der anschließenden Bundeswehr das Studium mit Praktika in Bad Dürrheim, Höchenschwand und Stockach.

1984 legte Hubert Heilig das Staatsexamen an der Fachhochschule in Rottenburg a.N. erfolgreich ab und dem Dipl.-Ingenieur (FH) für Forstwirtschaft wurde die Leitung des neu gebildeten Forstreviers Riedern-Berau der damaligen Landesforstverwaltung Baden-Württemberg übertragen. Im Laufe der Jahre kamen weitere Aufgaben auf den jungen Landesbeamten zu. 1989/1990 fungierte er zusätzlich als Sicherheitsbeauftragter beim damaligen Forstamt Tiengen.

Hubert Heilig geht am 1. August nach 37 Jahren Revierleitung unter verschiedenen Dienstherren in Ühlingen-Birkendorf in den Ruhestand. In Höchenschwand, Attlisberg wird er sich hobbymäßig weiterhin mit Wald beschäftigen. | Bild: Ursula Ortlieb

1991 wurde er als Unterstützungsbeamter zur Sturmholzbewältigung zum Forstamt Stockach abgeordnet. Zu den besonderen Verdiensten Heiligs zählt sein umsichtiges Handeln als Geschäftsführer bei der 1992 zur Strukturverbesserung gegründeten Forstbetriebsgemeinschaft Mettmatal (FBG), die 300 Privatwaldbesitzer vereinigte. Die Gemeinschaft überstand einen Kartellprozess. Das Forstrevier Brenden/Staufen wurde ihm nach Pensionierung von Heinrich Geisert 1993 übertragen. Nach interner Verwaltungsreform der Landesforstverwaltung 1998 wurden die Reviere neu gebildet, Heilig wurde Revierleiter von Brenden-Berau. Im Rathaus Ühlingen war er als Partner geschätzt.

Von „Lothar“ zum Borkenkäfer

Zu seinen eindrücklichsten Erlebnissen zählt der Sturm „Lothar“ im Jahr 1999. 70.000 Festmeter Schadholz waren in seinem Revier angefallen. Um große Verluste zu vermeiden, leitete Hubert Heilig über drei Jahre hinweg einen Pool der FBG für Privatwaldbesitzer und war mit der Errichtung von Nasslagern erfolgreich. Man sei dadurch gut durch die Krise gekommen, da die Holzpreise stabil gehalten werden konnten. Beim gewaltigen Sturm „Lothar“ habe man die Folgen noch abschätzen können, während seit 2018 durch Dürre und Borkenkäfer als Folge der Klimaveränderungen nichts mehr greifbar und kein Ende abzusehen sei, so Heilig.

Revier Seewangen Das Revier Seewangen mit 1.360 Hektar Staatwald erstreckt sich von der Gemarkung Grafenhausen bis Untermettingen, Ühlingen-Birkendorf. Nachfolger von Revierleiter Hubert Heilig, der am 1. August 2021 in den Ruhestand geht, ist Benedikt Trefzer, aus Riedern am Wald, der über zehn Jahre als Revierleiter zuletzt in Maulbronn Berufserfahrung mitbringt.

Eine erneute Verwaltungs-Strukturreform zum 1. Januar 2005 brachte den Dienstherrnwechsel zum Landratsamt Waldshut, wo er 2009/2010 Mitglied der Arbeitsgruppe „Privatwald“ des Landkreises war. Die letzte Reform seiner Amtszeit zum neuen Landesbetrieb Forst Baden-Württemberg brachte den Wechsel als Leiter des Reviers Seewangen im Forstbezirk Südschwarzwald.

Im Laufe seines Berufslebens habe sich viel extrem verändert. Lief früher noch alles manuell mit handschriftlicher „Zettelwirtschaft“, seien heute Laptop, Smartphone, Tablets und GPS ständige Begleiter eines Försters. Harvester (Holzvollernter) übernahmen in großen Revieren manuelles Fällen und Entrinden der Bäume. Die Einschlagsmengen sind ungleich größer als früher. Man musste sich in vielen Bereichen umstellen.

Familie und Ruhestand

Hubert Heilig wohnt seit 2009 mit seiner Frau in Höchenschwand-Attlisberg umgeben von Wiesen und Wäldern mit freier Sicht in die schöne Landschaft. Im Ruhestand werde es nicht langweilig, ist er sicher. In der Nähe von Attlisberg möchte er seinen Traum von einem eigenen gesunden Mischwald verwirklichen, Zeit mit Familie, Söhnen und Enkelkind verbringen. Ehefrau Renate geht gleichzeitig in Ruhestand. Mit ihr möchte er Reisen unternehmen und hofft vor allem, gesund zu bleiben.