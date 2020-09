von Elisabeth Baumeister

In der jüngste Ortschaftsratssitzung ist Florian Böhler als Nachrücker für den weggezogenen Erwin Matthias verpflichtet worden. „Mit Florian Böhler kommt kein Unerfahrener in das Gremium. Er war bis zu seinem Umzug nach Riedern in Hürrlingen Ortschaftsrat und bringt aus der beruflichen Tätigkeit bei der Stadt Waldshut viel Kenntnis und Erfahrung mit“, so Bürgermeister Tobias Gantert.

Bürgermeister Tobias Gantert (links) verabschiedete Ortschaftsrat Erwin Matthias (Mitte) in der öffentlichen Ortschaftsratssitzung. | Bild: Elisabeth Baumeister

Neuer Stellvertreter und Wegewart

Nach dem Ablegen seines Eides und dem Versprechen für den Einsatz in Riedern bereit zu sein, hat auch Ortsvorsteher Albert Baumeister Florian Böhler als neuen Kollegen im Gremium willkommen geheißen. Für den ausgeschiedenen Ortsvorsteherstellvertreter Erwin Matthias wurde Bruno Gromann zum Stellvertreter gewählt. Er übernimmt auch das Amt des Wegewarts für den Ortsteil.