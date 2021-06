von Chris Seifried

Bereits seit 1. Juni 2021 wird sowohl das Schlachthaus Mettenberg als auch der Veranstaltungsraum im ehemaligen Schulhaus im Kaßlet von Frank Szyszka betreut. Nachdem die langjährige Betreuerin der Räume und gute Seele Irmgard Beringer im Oktober vergangenen Jahres aus der Dienstwohnung im alten Schulhaus im Kaßlet ausgezogen war, wurden zum 1. April 2021 mit Janine und Frank Szyszka neue Mieter gefunden.

In der Zeit der Vakanz hatte Paul Buntru, der in der Nachbarschaft wohnt und seit 2004 die vielfältigen Belange des Schlachthauses Mettenberg vertrat, die anfallenden Betreuungstätigkeiten von Irmgard Beringer mit übernommen. Vor einigen Tagen fand nun die endgültige Übergabe der vielfältigen Aufgaben an die neuen Betreuer statt. „Wir konnten Nachmieter finden“, sagte Mettenbergs Ortsvorsteher Jörg Trefzer und freute sich, in den Eheleuten Janine und Frank Szyszka würdige Nachfolger gefunden zu haben. Vor allem Paul Buntru, der seit 2004 nach dem Umbau zur EU-Zulassung das Schlachthaus Mettenberg betreute, habe große Fußstapfen hinterlassen.

Ortsvorsteher lobt Engagement

Mit beachtlicher Zuverlässigkeit habe er sich die vielen Jahre über ehrenamtlich für die vielfältigen Belange des Schlachthauses engagiert, lobte der Ortsvorsteher. Und was eventuelle hausmeistertechnische Fragen anbelange, könnten die neuen Betreuer ihre Nachbarn Marina und Paul Buntru jederzeit zu Rate ziehen. Für deren langjähriges ehrenamtliches Engagement bedankte sich Trefzer mit Kräuterpflanzen und einem Vesperkorb.