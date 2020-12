von Werner Steinhart

Die Wasserversorgung steht in den kommenden Jahren im Fokus der Gemeinde. Eine der notwendigen Sofortmaßnahmen ist die Rohwasserbehandlung. Hier sollen bestehende aber nicht mehr funktionstüchtige Anlagen ausgetauscht werden. Zur Wasseraufbereitung werden nun UV-Anlagen eingebaut.

Im Rahmen des Strukturgutachtens der Wasserversorgung wurde festgestellt, dass in zwei Hochbehältern und drei Pumpwerken die Wasseraufbereitungsanlagen nicht mehr in Betrieb sind. Es handelt sich dabei um sogenannte UV-Anlagen, die zur Desinfektion des Wassers eingesetzt werden. Der Gemeinderat beschloss bereits im Oktober die Vergabe der UV-Anlagen an die Firma ProMinent zum Angebotspreis von 49.575 Euro zu vergeben. Die Demontage der bestehenden Anlagen sowie der Einbau der UV-Anlagen werden in einem gesonderten Auftrag vergeben. Diese Arbeiten wurden bereits ausgeschrieben. Die Kostenberechnung liegt bei 88.833 Euro.

Somit lägen die Gesamtkosten bei insgesamt 138.408 Euro. Der Eröffnungstermin für die Angebote findet erst am kommenden Freitag statt. Um die Arbeiten nicht erst in der folgenden Gemeinderatssitzung im Januar vergeben zu können, beauftragte der Gemeinderat in jüngster Sitzung, den Auftrag umgehend an die annehmbarste Bieterin zu erteilen. Das Gremium beauftrage die Verwaltung, die Arbeiten zum Umbau der UV-Anlagen bis zu einer Angebotssumme von 110.000 Euro vergeben zu können. Die Leit- und Fernwirktechnik der Wasserversorgung ist bereits seit vielen Jahren außer Betrieb. Die ersten Maßnahmen für die Erneuerung des Leitsystems werden in den Hochbehältern Weiherholz in Hürrlingen und Bühl in Ühlingen durchgeführt. Um die Signale empfangen und verarbeiten zu können wird auch mit dem Aufbau der Leitzentrale in Ühlingen begonnen. Die Elektroarbeiten für die Erneuerung des Leitsystems vergab der Gemeinderat an die günstigste Bieterin die Firma Stulz, Grafenhausen, zu einer Angebotssumme von 281.162 Euro.