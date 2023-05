Die Bewerbung der Gemeinde Grafenhausen als Fair-Trade-Kommune hatte nach einem eher zähen Start nun endlich Erfolg: Mit der offiziellen Übergabe der Fair-Trade-Urkunde wurde im Beisein der Vertreter der Steuerungsgruppe sowie vieler interessierter Besucherinnen und Besucher dieses freudige Ereignis im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Foyer des Schwarzwaldhauses der Sinne gebührend gefeiert.

Nummer 836 in Deutschland

Neben der begehrten Fair-Trade-Urkunde, die er im Rahmen der kleinen Feierstunde an Bürgermeister Christian Behringer und die Vertreter der Steuerungsgruppe überreichte, hatte Manfred Holz, Ehrenbotschafter von Fair-Trade Deutschland, noch eine Top-Nachricht im Gepäck: „Ab heute spielt Grafenhausen in der Champions League mit London, Paris und vielen anderen Metropolen und Städten, die bereits Fair-Trade-Towns sind. Heute wird Grafenhausen zur Fair-Trade-Gemeinde Nummer 836 in Deutschland und Nummer 159 in Baden-Württemberg“, wusste der Ehrenbotschafter zu berichten.

Nach der Begrüßung durch das Musikerduo Thomas Stiegeler (Klavier) und Georg Seidler (Klarinette) sowie durch Rathauschef Behringer, der zur Übergabefeier zahlreiche interessierte Besucherinnen und Besucher im Foyer des Schwarzwaldhaus der Sinne willkommen heißen konnte, erinnerte Anita Müller-Berthold an den Start im Jahr 2018 und an eine auch coronabedingt eher zähe Geburt der Bewerbungsaktion in Sachen Fair-Trade.

„Doch steter Tropfen höhlt den Stein“, fand sie und verlieh ihrer Hoffnung Ausdruck, dass sich das Engagement für den Fairen Handel vor Ort noch steigern werde und weiter an Akzeptanz gewinnen möge. Nach den jeweiligen Teilnahmen an der Aktion „Dorf der 1000 Sterne“ steht ihren Worten nach am 2. Juli die Beteiligung an der Gewerbeschau Grafhuser Vielfalt auf dem Programm.

Siegel ist deutschlandweit bekannt

Ehrenbotschafter Manfred Holz freute sich, dass die familienfreundliche Gemeinde Grafenhausen nun auch in den Reihen der erfolgreichen Fair-Trade-Gemeinden mitspielen werde. „Ihre Gemeinde hat alle Kriterien erfüllt und hat es geschafft“, gratulierte er den Verantwortlichen und dankte den Vertretern der Steuerungsgruppe für ihren ehrenamtlichen Einsatz. „Solidarität muss wieder ein moderner Begriff sein“, sagte Holz und fügte an, dass das Fair-Trade-Siegel deutschlandweit bekannt sei und dieses von 92 Prozent aller Käuferinnen und Käufer für vertrauenswürdig gehalten werde.

Zeichen für eine gerechtere Welt

Vor der offiziellen Übergabe der Fair-Trade-Urkunde gab der Ehrenbotschafter Fair-Trade Deutschland den darauf stehenden Text zum Besten: „Nach Erfüllung aller Kriterien der Kampagne Fair-Trade-Towns wird die Gemeinde Grafenhausen mit dem Titel Fair-Trade-Gemeinde ausgezeichnet. Durch ihr Engagement für den Fairen Handel vor Ort setzt die Gemeinde ein konkretes Zeichen für eine gerechtere Welt und leistet einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Lebensbedingungen von benachteiligten Produzentengruppen im globalen Süden“.

Die große Besucherschar, darunter auch die Vertreterinnen des Fair-Trade-Landkreises, Kerstin Bolz und Kathrin Riepe, die Vertreter der katholischen und evangelischen Kirchengemeinde Wolfgang Duttlinger und Birgit Schöler sowie mit Rektorin Rotraut Neubauer und Konrektor Sven Kucher die Leitung der Schlüchttal-Schule, freute sich mit den Verantwortlichen und spendete Beifall. In Bezug auf die in diesem Jahr stattfindenden Veranstaltungen ergänzte Bürgermeister Christian Behringer, dass die frischgebackene Fair-Trade-Gemeinde mit ihrer Steuerungsgruppe am 11. August auch am Naturparkmarkt mit Abendverkauf präsent sein wird.