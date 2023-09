Bei schönem Wetter war das Erntedankfest in Berau wieder ein gelungener Höhepunkt im Gemeindeleben. Der Sonntag begann mit einem Festgottesdienst mit Pater Matthias Hanisch in der schön geschmückten Falkensteinhalle. 13 Berauer Ministranten waren dabei. Der Gottesdienst unter dem Thema „Danken und gerechtes Teilen“ wurde von Männerchor und Kindergarten musikalisch umrahmt.

Das Erntedankfest Das Erntedankfest gehört zu den ältesten religiösen Festen der Kirche. In der Regel dankt der Mensch am ersten Sonntag im Oktober Gott für seine Gaben. In Berau findet das Erntedankfest eine Woche früher statt. Veranstalter ist seit 61 Jahren die Trachtenkapelle. Es ist es eine der größten Veranstaltungen in Ühlingen-Birkendorf. Da die Veranstaltung coronabedingt einmal ausfiel, wurden in diesem Jahr das 60-jährige Bestehen gefeiert. 65 aktive Musiker zählt der Verein. Vorsitzender ist Matthias Kilian, Andreas Isele leitet die Kapelle seit vier Jahrzehnten als Dirigent.

Der Vorsitzende der Trachtenkapelle Berau Matthias Kilian konnte auch in diesem Jahr wieder treue Ehrengäste begrüßen, die alljährlich am Erntedanksonntag nach Berau kommen, unter ihnen Landtagspräsident i.R. Peter Straub und Ehefrau Margot. In seiner Ansprache erinnerte der Vorsitzende an die Anfänge des Brauchtumsereignisses, das sich im Laufe der Jahre stetig weiterentwickelt habe.

Dank an Helfer, die Fest möglich machen

Sein Dank galt vor allem den Vereinsmitgliedern und der Dorfgemeinschaft, denen viel abverlangt werde. Fleißige Helfer hatten die Festhalle nach der Partynacht mit mehr als 750 Besuchern bis morgens um 6 Uhr aufgeräumt und für den Sonntag hergerichtet.

Die größte Kapelle beim Umzug stellte der Musikverein Vorderburg aus dem Allgäu mit 58 Musikern. | Bild: Ursula Ortlieb

Im Anschluss an die Gruß- und Dankesworte begeisterte die Musikkapelle Vorderburg beim Frühschoppenkonzert mit schwungvoller Polka- und Marschmusik, sowie einem Medley der Beatles. Weiter genossen die Besucher in der Halle Musik der Kapellen Brunnadern-Remetschwiel und Eggingen. Der Spielmannszug Waldshut und die Trachtenkapelle Birkendorf waren beim Festumzug ebenfalls musizierend bei.

Zuschauer staunen über Erntewagen

Ein Hirsch mit Bollenhut – diese Idee verwirklichte Dirk Gantert mit Hilfe seiner Familie. | Bild: Ursula Ortlieb

Menschenmengen säumten die Straßen, um die 36 fantasievollen Erntewagen, Musikkapellen und Fußgruppen beim Umzug zu erleben.

Schulleiter Michael Weeber begleitete die Schüler, die als Sonnenblumen am Umzug teilnahmen. | Bild: Ursula Ortlieb

Jeder einzelne war für sich großen Applaus wert.

Neben fantasievollen Motivwagen und Gruppen nahmen auch Einzelpersonen mit Tieren am Festumzug teil, wie hier Bianca Wurst mit dem prächtigen Ziegenbock. | Bild: Ursula Ortlieb

Auf dem Festgelände vor der Halle herrschte im Anschluss Hochbetrieb. Auf sieben Hüpfburgen tobten sich Kinder aus, während die Erwachsenen sich bei Bratwurst und Wecken, Kaffee und Kuchen, Zwiebeldünne und Getränken unterhielten und stärkten.

Der Stand der Landfrauen ist bekannt: Hier gibt es seit Jahren selbstgemachte leckere Zwiebel-, Apfel- oder Zwetschgedünne. Vereine, die einen Umzugswagen beisteuern, dürfen verkaufen und wirten. Dies haben die Damen mit dem Erntekrone-Wagen wieder erfüllt. Von links: Elisabeth Isele, Margot Meyer, Rita Jehle und Agnes Gantert. | Bild: Ursula Ortlieb

Um 17 Uhr hieß es für die Musikkapelle Vorderburg Abschiednehmen und Danken: Die Musiker traten ihre fünfstündige Bus-Heimreise ins Allgäu an. Sie waren bei Mitgliedern der Trachtenkapelle von Freitag bis Sonntag untergebracht. Für einen schönen Ausklang sorgten am Abend die Storchenturm Musikanten.

60 Jahre Erntedankfest in Berau und 50 Jahre Freundschaft mit der Musikkapelle wurden in einem Motivwagen dargestellt. | Bild: Ursula Ortlieb

Ein Programm für Kinder und Senioren und das beliebte Handwerkervesper mit der Trachtenkapelle Obermettingen war am Montag geboten. Die Band Brooks vom Hochrhein rundete das 60. Erntedankfest Berau musikalisch ab.

Mit Stolz kann die Trachtenkapelle Berau auf vier erfolgreiche Festtage zurückblicken, die mit Arbeit aber auch mit Spaß und Freude verbunden waren.

Noch mehr vom Erntedankfest

Weitere Bilder vom Umzug sehen Sie hier.

Und wie war der Auftakt des Erntedankfests? Das erfahren Sie hier.