von Wilfried Dieckmann

Neben dem Heimatmuseum Hüsli wurde in Richtung Brauereiparkplatz von Seiten der Staatsbrauerei Rothaus ein Festplatz angelegt. In diesem Bereich sollen auch Parkplätze sowie ein Wohnmobilstellplatz entstehen. Um diese Projekte zu realisieren, wurden bereits auf einer 625 Quadratmeter großen Fläche Fichten entfernt. Als Ausgleichsmaßnahme soll im Zuge der Waldumwandlung eine 1250 Quadratmeter große Fläche zu einem Bergwald mit je 50 Prozent Tanne und Buche angelegt werden.

Multifunktionale Fläche

In der jüngsten Gemeinderatssitzung stellte Georg Kunz vom Büro für Garten- und Landschaftsplanung „GaLaPlan“ aus Todtnauberg im Rahmen der Beratungen zur Aufstellung des Bebauungsplans „Rothaus – Hüsli“ der Gemeinde Grafenhausen sowie der 9. Änderung des Flächennutzungsplans des Gemeindeverwaltungsverbands Oberes Schlüchttal den Zweck der Waldumwandlung vor. Der von der Waldumwandlung betroffene Bereich umfasst eine geplante Veranstaltungs- beziehungsweise Parkfläche der Badischen Staatsbrauerei Rothaus.

Grafenhausen Die Brauerei Rothaus darf ihre Erlebniswelt bauen Das könnte Sie auch interessieren

Diese multifunktionale Fläche, die neben dem Heimatmuseum Hüsli in Richtung Landesstraße und Brauereiparkplatz angelegt wurde, soll künftig zum einen als Parkplatz und Wohnmobilstellplatz genutzt werden. Dies soll dem erhöhten Stellplatzbedarf aufgrund der zunehmenden Besucherzahlen der Brauerei dienen und unerwünschtem Parkieren bei Veranstaltungen entgegenwirken. Zum anderen soll die Fläche für Veranstaltungen genutzt werden.

Fichtenbestand bereits entfernt

Wie Landschaftsplaner Georg Kunz informierte, hat die dauerhaft umzuwandelnde Fläche eine Größe von etwa 625 Quadratmetern. Der Baumbestand aus überwiegend Fichten wurde bereits entfernt. „Die Waldumwandlung wurde zwingend erforderlich, da keine Alternativen in der Umgebung der Brauerei zur Verfügung stehen“, sagte Kunz.

Grafenhausen Für ein stimmiges Gesamtbild sollen sich neue Ferienhäuser in Grafenhausen an den bestehenden orientieren Das könnte Sie auch interessieren

Für den Ausgleichsflächenbedarf von 625 Quadratmetern wurde vom örtlichen Revierleiter Friedrich Hugel in Abstimmung mit der Gemeinde Grafenhausen eine Waldumbaumaßnahme von Nadelwald in einen Mischbestand vorgeschlagen. Die etwa 2000 Quadratmeter große Fläche liegt östlich des Festplatzes. Der vorhandene Fichtenbestand wurde nach Angaben des Planers durch die Stürme zu Beginn des Jahres 2020 stark beschädigt. Derzeit ist der Boden vollständig vom Reisig der umgestürzten Bäume bedeckt. Ein Teil der Bäume wurde bereits von der Fläche entfernt, in anderen Teilen liegen noch die umgestürzten Bäume und Wurzelteller darauf. Gemäß der Forsteinrichtung wurde hierzu vorgeschlagen, die Fläche mit Rotbuche (50 Prozent) und Weißtanne (50 Prozent) zu bestocken und so in einen Bergmischwald umzubauen. Den Ausgleichsfaktor für die Maßnahme bezifferte Planer Georg Kunz mit 0,5.

Eine Ausgleichsmaßnahme

Für den Flächenbedarfsausgleich von 625 Quadratmetern sei somit eine forstrechtlich anrechnungsfähige Ausgleichsfläche von insgesamt 1250 Quadratmetern erforderlich. Der auf dieser Fläche durchzuführende Umbau umfasst sowohl die Pflanzung der Bäume sowie nachfolgende Arbeiten zur Kultursicherung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren.

Die entstehenden Kosten sind dabei komplett von der Staatsbrauerei Rothaus zu tragen. Der Gemeinderat stimmte der Waldumwandlung mit den damit verbundenen Ausgleichsmaßnahmen einstimmig zu.