von Christiane Seifried

Der kommunale Waldkindergarten in Grafenhausen hat eine neue Leiterin. Carina Meßmer wird diese Aufgabe ab 1. September übernehmen. Der Vertrag wurde im Rahmen des Kindergartensommerfests unterzeichnet. Wegen der extremen Hitze hatten die Verantwortlichen das Festgeschehen mit einem bunten Bühnenprogramm kurzfristig unter schattenspendende Bäume in den nahen Wald verlegt.

Bevor Bürgermeister Christian Behringer die neue Leiterin willkommen hieß, führten die Kinder des Waldkindergartens das Märchen von der gefräßigen Raupe Nimmersatt auf. Für ihre Darbietungen wurden die kleinen Akteure vom zahlreichen Publikum, darunter neben dem Rathauschef und der Hauptamtsleiterin auch das gesamte Kindergartenteam sowie viele Eltern und Geschwisterkinder, mit verdientem Beifall bedacht.

Wie der Bürgermeister in seiner Ansprache mitteilte, sind im Waldkindergarten derzeit zwölf Mädchen und Jungen gemeldet. Ab September kündigte er die Vollbelegung mit 20 Kindern an.

Rückblickend erinnerte Christian Behringer an die Eröffnung der kommunalen Einrichtung im April 2021, ein Tag der offenen Tür fand am 8. Oktober statt. „Es wurde im normalen Rahmen gestartet, doch dann hat plötzlich die Leitung gefehlt“, schilderte der Bürgermeister die damalige Situation und zeigte sich erfreut, dass es einige qualifizierte Bewerbungen auf das Stellenangebot gab. Eine personalbedingte Zwischenzeit musste überbrückt werden, weil die neue Leiterin eine längere Kündigungsfrist einzuhalten hatte. Sein Dank für ihren Einsatz galt den Erzieherinnen Linda Mietz, Karin Faller (von Anfang an dabei), Claudia Isecke (seit April 2022) und Carina Greiner, die vertretungsweise immer mit dabei gewesen sei.

Weiter teilte Behringer mit, dass anstatt der drei Ferienwochen im August nur eine geplant sei, weil sich zwischen acht und zwölf Kindern täglich zur Ferienbetreuung angemeldet hätten.

Mitten im Wald, vor den Augen der versammelten Sommerfestteilnehmer und im Beisein von Hauptamtsleiterin Ruth Stoll-Baumgartner, unterzeichnete die neue Leiterin des Waldkindergartens, Carina Meßmer, ihren Arbeitsvertrag. Sie freue sich sehr auf ihre neue Arbeitsstelle, versicherte diese und stellte sich den Anwesenden in aller Kürze vor: 34 Jahre alt, verheiratet, wohnhaft in Wutöschingen und derzeit noch im Kindergarten in Unterlauchringen tätig.