von Dorothée Kuhlmann

Ein kleines Ensemble des Theatervereins Zeitschleuse aus Ühlingen-Birkendorf hat die Erzählung „Der Sandmann“ von E.T.A. Hoffmann in einer Musiktheaterversion mit Text von Tobias Wolfgang und Musik von Bijan Azadian in der Schwarzwaldhalle in Grafenhausen aufgeführt. Am Ende der beiden ausverkauften Vorstellungen erhielten die fünf Schauspieler Lukas Böhler (Nathanael), Alina Isele (Clara), Sebastian Ziller (der Sandmann), Dana Probst und Marielle Vogt (Olimpia), Pianist Pierre Vogt und Regisseurin Corinna Vogt Applaus im Stehen. Das Publikum war begeistert.

Endlich wieder vor Publikum spielen zu können, spiegelte sich in der Freude und im intensiven Spiel der Akteure auf wider. Mit der Inszenierung dieser Erzählung aus der Sammlung der sogenannten Nachtstücke haben sich die Truppe und Regisseurin Corinna Vogt auf Neuland gewagt. Bisher hat der Theaterverein eigene Stücke mit großer Besetzung aufgeführt. Hoffmanns Erzählung mit ihren verschiedenen Interpretationsansätzen war eine besondere Herausforderung. Im Zentrum stand die Darstellung des Konflikts in der Wahrnehmung von Realität und Wahn beziehungsweise Traum.

Mit Bühnenbild, Musik, Lichteffekten, Schatten- und Schauspiel gelang es dem Ensemble, eine dichte Atmosphäre herzustellen, die die Verwirrtheit und Verzweiflung Nathanaels darstellte. Er war gefangen in dem (roten) Netz seiner Gedanken- und Vorstellungswelt. Der Sandmann trug eine beängstigende Maske des Alchemisten. Daniel Altenburg hatte sie nach alten Vorbildern angefertigt. Die Schattenspiele im Hintergrund zeigten die immer gegenwärtige Präsenz des Sandmanns und Olimpias in den Vorstellungen Nathanaels. Clara, Nathaniels Freundin, kämpfte mit drängend, besänftigendem und betörendem Gesang gegen seine Ängste an. Doch die Schatten waren zu stark.

Die Puppe Olimpia erhielt durch ihre Darstellung durch Marielle Vogt und Dana Probst die Präsenz, die sie in Nathanaels Vorstellungswelt einnahm. Mit der Verdoppelung der Rolle wurde deren zunehmender Einfluss auf Nathanaels Vorstellungen von der Realität eindrücklich dargestellt. Die Darsteller waren in die Welt ihrer Figuren geschlüpft. Durch ihr intensives Spiel, die Musik, den Gesang und die Beleuchtungseffekte verschwammen auch für das Publikum die Grenzen zwischen Wahn und Wirklichkeit.

Weitere Infos: www.zeitschleuse.com