Hürrlingen-Riedern – Die Narrenzunft Hü-Ri startet mit geändertem Vorstand in die neue Saison. Die Zunft wird künftig von drei gleichberechtigten Personen geführt. Die Satzungsänderung wurde von der Versammlung beschlossen. Das Dreierteam Florian Böhler, Veronika Gromann und Lena Rhode sowie der neue Beisitzer Klaus Bastian wurden einstimmig gewählt.

Ortsvorsteher Albert Baumeister leitete die Wahlen und dankte allen Gewählten für ihre Bereitschaft, ein Amt auszuüben. Schriftführerin Kim Philipp gab einen Rückblick auf das Vereinsjahr. Mit der Hästrägerversammlung startete der Hü-Ri in die traditionelle Fasnacht mit dem Narrenbaumstellen, dem Verkauf der Fasnachtszitig, dem Wieber-Abend und der Dorffastnacht, die vor allem auf die Kinder ausgerichtet ist. Dem ausführlichen Kassenbericht von Katharina Böhler war zu entnehmen, dass der Verein solide gewirtschaftet hat. Antonia Russ ist seit zehn Jahren Mitglied beim Hü-Ri. Der kleine Orden der Kleggau-Narrenvereinigung und der Hü-Ri-Orden wird ihr nachgereicht. In Abwesenheit wurde Beisitzer Simon Bucher nach acht Jahren aus dem Vorstand verabschiedet.

Auch für die kommende Fasnet steht die Planung. Die Narren sind froh, dass wieder der ganz normale Ablauf stattfinden kann. Zum Schlüchttal-Narrentreffen nach Bettmaringen und zum Umzug am in Freiburg am Fasnachtsmendig wird der HüRi wieder mit dem Bus fahren.

Albert Baumeister überbrachte die Grüße von Bürgermeister Tobias Gantert, von Ortsvorsteher Christoph Wehle von Hürrlingen und den Ortschaftsgremien. Er dankt den Verantwortlichen für ihren Einsatz für das Brauchtum. „Ich freue mich sehr, dass so viele junge Leute beim Hü-Ri aktiv sind und ganz persönlich freue ich mich schon jetzt auf den Umzug in Freiburg“, so Albert Baumeister.

Die Narrenzunft Hü-Ri hat 75 aktive Mitglieder, 30 passive Mitglieder, fünf Ehrenmitglieder und einen Ehrenpräsidenten. Sie ist Mitglied bei der Narrenvereinigung Kleggau.