Das Goldene Buch der Gemeinde Grafenhausen ist in dickes, grünes Leder gebunden und steht in einem Schuber. Der steht in einer Vitrine im Büro von Bürgermeister Christian Behringer. Manchmal, so Behringer, hole er es heraus und blättere darin. Vergessen habe er es noch bei keinem wichtigen Termin, sagt er – um sich am Ende des Gesprächs korrigieren zu müssen. Doch dazu später mehr. Der jüngste Eintrag datiert von April 2022 und ist ein Zeugnis der Corona-Pandemie. Denn weder Landesminister Peter Hauk noch Gemeindetagspräsident Steffen Jäger sind auf den Bildern wirklich zu erkennen – Masken bedecken ihre Gesichter. „Hauk und Jäger waren zur Eröffnung des medizinischen Versorgungszentrums in Grafenhausen“, erinnert sich Behringer. Dank Beschriftung des Fotos und einigermaßen lesbarer Schrift sind die beiden dennoch zuzuordnen. Was bei Altkanzler Helmut Schmidt ohne daneben geklebtes Foto schief gehen würde. In schönster Klaue stehen da zwei Sätze, aus denen Behringer mit Mühe das Wort Grafenhausen entziffern kann.

Egal – immerhin war der Altkanzler in den 1980er-Jahren mal da, ebenso wie weitere Politprominenz: Etwa der fünfte Bundespräsident Karl Carstens. „Der ist gerne im Schwarzwald gewandert“, weiß Behringer. Nach dem CDU-Politiker ist in der Gemeinde sogar ein Weg benannt. Neben Einzeleinträgen finden sich auch Gruppen, die eine, manchmal zwei Seiten im Buch belegen. So waren am 17. November 1990 mehrere DDR-Spitzensportler zu Gast und trugen sich ebenso ein wie eine Gruppe „leitender Ministerialbeamter asiatischer Staaten“, die im Ort ein Seminar besuchten.

An einer Seite bleibt Behringer hängen: Sie zeigt eine Autogramm-Karte, darauf ein lächelnder Mann. Choa Kok Sui Grand Master steht da. „Das sagt mir nichts“, so Behringer. Das Internet hilft: Choa Kok Sui war ein philippinischer Esoteriker und gilt als Begründer der Prana-Heilung, bei der angenommen wird, dass der Mensch aus Energiefeldern besteht, die aufgeladen werden können. In der „Schwarzwaldklinik“ ging es schulmedizinischer zu. Der Star der TV-Serie, Professor Brinkmann alias Klausjürgen Wussow, hinterließ einen Gruß; schließlich war das Heimathüsli in der Serie Brinkmanns Wohnhaus. Roy Black weilte 1983 in der Gemeinde – den Anlass kennt Behringer nicht. Vielleicht auf Einladung der Staatsbrauerei Rothaus? Denn, so der Bürgermeister, viele hochrangige Besuche hingen und hängen mit dem Unternehmen zusammen. Das Goldene Buch ist aber auch für Ehrenbürger der Gemeinde gedacht – die nächste Ehrenbürgerschaft wird am 30. September an Hartmut Rosa verliehen. „Einmal hab‘ ich‘s doch vergessen“, fällt Behringer ein: Als Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer einen Zuwendungsbescheid in Höhe von 500.000 Euro vorbeibrachte.