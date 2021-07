von Wilfried Dieckmann

Die Corona-Pandemie hat auch im Schwarzwaldhaus der Sinne in Grafenhausen deutliche Spuren hinterlassen. Dies verdeutlichten die Zahlen, die Kathleen Mönicke, Leiterin des Mitmachmuseums, im Gemeinderat präsentierte. Sie blickt zwar optimistisch nach vorn, was umgesetzt werden kann, hängt allerdings von den Inzidenzzahlen ab.

Mit Optimismus in die Zukunft

Kathleen Mönicke blickt nach den vielen Monaten der Schließung voller Zuversicht in die Zukunft. Für das laufende und das nächste Jahr sind viele Projekte in Arbeit. Was schließlich umgesetzt werden kann, hängt allerdings von den Inzidenzzahlen ab. Sie rief in Erinnerung, dass nach einem Aufwärtstrend im Sommer und Herbst des vergangenen Jahres ein „richtiger Tiefschlag das Schwarzwaldhaus der Sinne erschütterte“.

Das Museum musste von 1. November 2020 bis 23. Mai 2021 für nahezu sieben Monate die Eingangstür geschlossen halten. In dieser Zeit präsentierte sich das Haus mit mehreren Online-Ausstellungen sowie mit virtuellen Führungen mit Bildhauer Simon Stiegeler. „Wir können nur hoffen, dass diese schwere Zeit der Vergangenheit angehört“, wünschte sich Kathleen Mönicke.

Wieder Live-Ausstellungen

Die bereits gezeigte Online-Ausstellung „Yoga – Zeit für sich, oder Lernimpulse für das Leben“, die von der Yoga- und Atemlehrerin Gabriele Hirschvogel aus Titisee-Neustadt organisiert wurde, soll in diesem oder im nächsten Jahr im Ausstellungsbereich des Mitmachmuseums präsentiert werden. „Wer sich innerlich zersplittert und erschöpft fühlt, sehnt sich naturgemäß nach Entspannung und neuen Kräften“, meinte die Yoga-Lehrerin im Gespräch mit dieser Zeitung. Die Yogaübungen bieten nach ihrer Überzeugung neben der Entspannung aber auch die Möglichkeit, soziale Fähigkeiten zu erlernen, die man im täglichen Leben benötigt.

Öffnungszeiten Die Öffnungszeiten für das Schwarzwaldhaus der Sinne in Grafenhausen mit der Sonderausstellung des Sportvereins Grafenhausen „Schinderei im Buchenmoos – 100 Jahre Fußball in Grafenhausen“ sind täglich, außer Dienstag, von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt in die SVG-Sonderausstellung ist kostenfrei. Das Café „Wunderfitz“ im Schwarzwaldhaus der Sinne hat ebenfalls wieder geöffnet. Weitere Infos im Internet: www.schwarzwaldhausdersinne.de

Fotografien von Felix Schelb zeigen die Narrenvielfalt im schwäbisch-alemannischen Raum, der Schwerpunkt liegt auf der Region Breisgau-Hochschwarzwald. Wissenswertes zur Fünften Jahreszeit rundet die Ausstellung ab. Diese großformatigen Fotos konnten im Schwarzwaldhaus der Sinne jedoch nicht gezeigt werden. Auch hier hat die Museumsleiterin angekündigt, dass die Bilder spätestens im nächsten Jahr präsentiert werden sollen.

Geführte Rundgänge durch die Sonderausstellung „Schinderei im Buchenmoos – 100 Jahre Fußball“ finden im Mitmachmuseum in Grafenhausen an den Sonntagen 15. August und 12. September statt. | Bild: Wilfried Dieckmann

Derzeit kann noch die Sonderausstellung „Schinderei im Buchenmoos – 100 Jahre Fußball in Grafenhausen“ im Mitmachmuseum besucht werden. An den Sonntagen 15. August und 12. September finden geführte Rundgänge durch die Ausstellung statt. Im September soll die Ausstellung „Kunst.Transport – Kulturimpulse fürs Land“, initiiert von Kosmos Schwarzwald, gezeigt werden.

Ferienprogramm

„Entdeckerrallyes mit dem Wunderfitz“: Mit diesem Angebot startet im August ein Sommerferienprogramm. Hierbei können die Besucher das Schwarzwaldhaus der Sinne und den Skulpturenpark auf eigene Faust erkunden. Hier warten, so Kathleen Mönicke, „viele lustige und spannende Aufgaben“. Weiter gibt es „Forschertage“, an denen Teilnehmer Forscher spielen und dabei unter anderem Sinne ganz neu kennenlernen können.

Auch soll es zu den Themen Zeit und Resonanz einiges zu entdecken geben. Auf die Spuren der Farben geht es bei einer „Erlebnisreise durch Wald und Wiese“. Bei diesem zweiteiligen Programmangebot werden die Teilnehmer gemeinsam in die Magie und Zauberkraft der Natur eintauchen und Naturfarben mit allen Sinnen erleben. „Abenteuerlich und heilsam zugleich“, meinte die Leiterin des Mitmachmuseums.