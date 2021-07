von Dorothée Kuhlmann

19 Mädchen und Jungen freuen sich in Grafenhausen auf ihre Erstkommunion. Unter dem Motto „Vertrau mir, ich bin da“ wird Pfarrer Christoph Eichkorn am 10. und 11. Juli die Feiergottesdiente in der St. Fides Kirche abhalten. Nachdem der Termin im April coronabedingt ausfiel, werden die Kinder an diesem Wochenende ihre Erstkommunion erhalten.

Es war schon ein sehr ungewöhnliches Jahr für die Kinder. Auch für den Kommunionunterricht galten die Corona-Regeln, was dazu geführt hat, dass es fast keine Treffen gab. Auch hier waren die Eltern gefordert, ihren Kindern das Alte und Neue Testament näher zu bringen. Auf der Homepage der Seelsorgeeinheit gab es hierzu einige Hilfestellungen und Anregungen. Kommunionsunterricht im Homeschooling – sicher noch eine zusätzliche Herausforderung.

Sonst übliche gemeinsame Aktivitäten sind gänzlich ausgefallen. Die letzten Vorbereitungen und Proben für die Kommunion fanden in den zwei Gruppen statt, die am Samstag und Sonntag ihre Erstkommunion erhalten. Die Kinder freuten sich, überhaupt wieder einmal etwas gemeinsam machen zu können. Die Aufregung vor dem großen Ereignis am Wochenende war den Kindern bei den Proben anzumerken. Die Katechetinnen und Gemeindereferentin Martina Knöpfel-Lüssem sorgten für die Organisation der Proben. Die Feierlichkeiten finden in zwei Gruppen statt. Der Kirchenchor darf in kleiner Formation mit maximal zehn Sängerinnen und Sängern den Gottesdienst mitgestalten. Der Musikverein wird in diesem Jahr nicht spielen, da er bis vor kurzem noch nicht proben durfte.

Am Samstag werden Dawin und Max Ackermann, Romeo Clementi, Noá Fülop, Emil Haberstroh, Luciano Pranjkovic, Silas Robold, Mya Spilotros, Ena Vlahovic zum ersten Mal an den Tisch des Herrn gehen. Sonntag werden Janis Bächle, Leah Duttlinger, Silas Eisele, Leni Greiner, Luca Müller, Nevio Rosa, David und Valentino Skrobot, Zazou Tritschler und Paul Utz ihre Erstkommunion erhalten.