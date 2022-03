von Elisabeth Baumeister

Die Vereinsarbeit der Volkstanzgruppe Ühlingen ist seit zwei Jahren schwierig. Tanzen mit den Vorgaben der Abstandshaltung ist nicht möglich. Der Vorsitzende Wolfgang Duttlinger, ist bemüht, seine „Truppe“ zusammenzuhalten.

Vor kurzem stand der Besuch beim Heimatkünstler David Patzke in Hürrlingen auf dem Programm. Der gelernte Steinmetz, Steinbildhauer und Grafiker hat viele Grundlagen für sein breit gefächertes künstlerisches Wirken erarbeitet. Er hat eine Vorliebe für Skulpturen von Tieren und Menschen – und das in Lebensgröße.

Der Steinbildhauer und Grafiker David Patzke widmet sich auch der Malerei. Als Motiv bevorzugt er Menschen und Tiere. | Bild: Elisabeth Baumeister

Patzke arbeitet mit Gips, Epoxidharz, Metall und Holz und ist froh, dass er seine Werke auf dem Freigelände vor seinem Atelier präsentieren kann. In der letzten Zeit hat sich David Patzke der Malerei gewidmet. Auch beim Malen bevorzugt er Menschen und Tiere. Ein ganz aktuelles Werk ist sein illustriertes Kinderbuch „Der Füssler und die Spinne“ – die Geschichte vom Tausendfüßler, der am schönsten tanzen kann und der Spinne, die neidisch ist.

Die Bilderbuchgeschichte von Patzke über den Tausendfüßler ist während der Corona-Pandemie entstanden. | Bild: Elisabeth Baumeister

David Patzke ist selbst ein aktives Mitglied in der Volkstanzgruppe Ühlingen und so ist es nicht verwunderlich, dass die Geschichte in seinem Buch, das in der Pandemiezeit entstanden ist, vom Tanzen handelt.