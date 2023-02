Erstmals in der 50-jährigen Geschichte der Volkstanzgruppe Ühlingen hat mit Iwan Vogel ein Spätaussiedler den Vorsitz übernommen. Wolfgang Duttlinger konnte zur Versammlung das Ehrenmitglied Nadja Schwartz, Ortsvorsteher Klaus Müller und vom Freundeskreis Machecoul die Vorsitzende Marianne Buchmüller willkommen heißen. „Wir hatten in diesem Jahr einen richtigen Aufschwung im Verein“, freut sich die Tanzleiterin Nadja Schwartz.

Die Tanzgruppe konnte endlich wieder öffentlich auftreten. Sie hat am Kreistrachtenfest in Urberg, am Festumzug in Nöggenschwiel, an der Waldshuter Chilbi und am Winzerfest in Erzingen teilgenommen. Auch in der Gemeinde waren sie aktiv. Im Mehrgenerationenpark, beim Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Ühlingen und beim VdK. Die Volkstanzgruppe hat sich an der Dorfputzete und am Weihnachtsmarkt beteiligt. Darüber hinaus hatten sie einen Auftritt in der Schweiz, im Pflegeheim in Zurzach. Die Kassiererin Elena Rupp konnte über einen soliden Kassenstand berichten.

Gute Arbeit wurde ihr vom Kassenprüfer Julian Thaessler bestätigt. Eine besondere Ehrung wurde der Tanzleiterin Nadja Schwartz zuteil. Vier Jahre lang ist sie zu jeder Tanzprobe von ihrem Wohnort Konstanz gekommen. Seit zehn Jahren wohnt sie in Laufenburg und nimmt für jede Probe den Weg nach Ühlingen auf sich. Für diese tolle Leistung haben sich alle Anwesenden mit einer Rose bei ihr bedankt. Klaus Müller hat die Teil-Neuwahlen geleitet. Einstimmig wurde Iwan Vogel zum Vorsitzenden, Wolfgang Duttlinger als Vertreter und Melissa Vogel zur Schriftführerin gewählt. Klaus Müller hat sich im Namen von Bürgermeister Tobias Gantert, dem Gemeinde- und Ortschaftsrat bedankt. „Ihr führt ein sehr aktives Vereinsleben für die Gemeinschaft“, so Müller.

Ein besonderer Dank galt Wolfgang Duttlinger. Er ist seit 48 Jahren in der Volkstanzgruppe Ühlingen und hat in dieser Zeit auf verschiedenen Posten immer Verantwortung im Vorstand übernommen. Wolfgang Duttlinger freut sich ganz besonders, dass jetzt mit Iwan Vogel eine ganz neue Ära beginnt.

In diesem Jahr wird in der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf das Partnerschafts-Jubiläum mit Machecoul gefeiert. An Pfingsten findet die Feier in Machecoul statt. Die Volkstanzgruppe Ühlingen wird an der Feier in Frankreich teilnehmen.