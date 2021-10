von Wilfried Dieckmann

15 junge Freiwillige aus verschiedenen Nationen beteiligen sich am IBG-Workshop in Grafenhausen und werden in den nächsten beiden Wochen unter Leitung von Bauhofleiter Michael Lüber die Grünfläche vor dem Schwarzwaldhaus der Sinne in einen parkähnlichen Bereich mit Partnerschaukel und Fossiliengrube schaffen. Im Rahmen seiner Begrüßung betonte Bürgermeister Christian Behringer, dass alle Camp-Teilnehmer zum Schutz sämtlicher Beteiligten geimpft seien.

Zu Wochenbeginn hat in Grafenhausen wiederum ein internationales IBG-Camp (Internationale Begegnung in Gemeinschaftsdiensten) mit acht Frauen und sieben Männern begonnen. Untergebracht sind die freiwilligen Helfer bis Samstag, 16. Oktober, im Hagehus. Die Teilnehmer stammen aus Deutschland, Belgien, Italien, Frankreich, Spanien, Großbritannien, aus der Ukraine, Tschechien und aus Mexiko. Geleitet wird das Camp von Nicole Selleng (Deutschland) und Oleksil Lavrynenko (Ukraine).

Alle Aktiven sind geimpft

Wie Christian Behringer im Rahmen der Begrüßung mitteilte, sind alle Aktiven geimpft. Er informierte weiterhin über die geltenden Corona-Regeln in Baden-Württemberg. Jeder müsse sich an die Maskenpflicht halten, die unter anderem in allen öffentlichen Gebäuden sowie auch bei Fahrten mit dem Gemeindebus vorgeschrieben sei. Als Dolmetscherin fungierte Monika Dilger aus dem Sekretariat des Bürgermeisters.

Rahmenprogramm Die IBG-Camps sind in der Gemeinde Grafenhausen nach den Worten des Bürgermeisters Christian Behringer zwischenzeitlich schon eine beginnende Tradition. „Zwei Aktive aus der Ukraine und England, die sich hier kennengelernt hatten, haben sogar geheiratet“, berichtete Christian Behringer und fügte an, dass „in Grafenhausen die Völkerverständigung großgeschrieben wird“. Mit einer Führung durch die Staatsbrauerei, einem Ausflug nach Freiburg sowie dem Besuch bei der Feuerwehr wird es auch ein Freizeitprogramm geben. Neben einer Selbstverpflegung im Hagehus spendiert die „Tannenmühle“ jedem Teilnehmer Kaffee und Kuchen, natürlich Schwarzwälder Kirschtorte, und der Brauereigasthof jeweils ein Vesper nach der Besichtigung.

Bauhofleiter Michael Lüber erläuterte bei der Vorstellung das Projekt. Es sollen auf dem abschüssigen Gelände zwei ebene Flächen entstehen, die sowohl eine Verbindung zum Museum als auch zum Skulpturenpark schaffen sollen.

Als Attraktion ist eine mit Kette verbundene Partnerpendelschaukel geplant, die eine Verbindung zum Resonanzraum, der im Haus der Sinne nach den Ideen von Professor Hartmut Rosa gestaltet wurde, darstellen soll. Als weiterer Höhepunkt soll eine Fossiliengrube entstehen, in der Kinder Ausgrabungen vornehmen können. Weiterhin ist eine Sitzgruppe geplant.

Diese Fläche wurde bereits von Bauhofmitarbeitern umfunktioniert. | Bild: Wilfried Dieckmann

Bestehende Bäume und Sträucher sollen erhalten bleiben. Im oberen Bereich in Richtung Parkraum sollen insektenfreundliche Blumenwiesen neu angelegt werden. Im Vorfeld wurde der Hang zwischen Schulstraße und Schwarzwaldhaus der Sinne bereits von Bauhofmitarbeitern in verschiedene Ebenen vorbereitet. Arbeitsbeginn wird aber im Bauhof sein: „Alles, was aus Holz besteht, muss intensiv gestrichen und imprägniert werden“, sagte Michael Lüber. Wie der Bürgermeister in Erinnerung rief, liegt die Umgestaltungsfläche im Sanierungsgebiet „Ortsmitte“ und wird mit 60 Prozent Zuschuss im Rahmen des Landessanierungsprogramms gefördert.