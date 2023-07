Mit dem Musical „Das tapfere Schneiderlein“ nach dem Märchen der Brüder Grimm haben Kinder der vierten Grundschulklasse Birkendorf im voll besetzten Haus des Gastes in Birkendorf begeistert. Die Spielfreude war den kleinen Schauspiel- und Gesangstalenten anzusehen. Sie genossen sichtlich ihren Auftritt und den großen Applaus des Publikums. Das musikalisch umgesetzte Märchen wurde für Eltern, Großeltern und Geschwister als Abschluss der Grundschulzeit aufgeführt. Am Morgen durften die übrigen Schüler und Lehrer bei der Generalprobe dabei sein.

Die Musical-Aufführung der Viertklässler machte Heidrun Schäfer möglich, die die vierte Klasse als Vertretungslehrkraft ab 26. Juni für vier Wochen übernommen hatte. Die pensionierte Lehrerin war schon im Vorjahr zum Unterrichten eingesprungen. Weil sie von Eltern und Kindern viel positive Rückmeldungen erhalten hatte, übernahm sie die Klasse in deren letztem Grundschuljahr gerne noch einmal und legte sich mit Freude und Energie ins Zeug. Täglich wurden die Musical-Lieder gesungen.

Drei Tage vor der Aufführung wanderte Heidrun Schäfer dann mit den Kindern ab Ühlingen zur Bruckenholzhütte nach Berau, wo gemeinsam ein Zeltlager aufgebaut wurde. Hier konnten Texte und Gesänge vom „Tapferen Schneiderlein“ noch einmal intensiv geübt werden. Am Abend wurde mit den Eltern am Lagerfeuer gegrillt. Das Übernachten in den Zelten war für die Schulkinder ein Abenteuer ohne Eltern. Bei der Aufsicht wurde Heidrun Schäfer von ihrem Mann Klaus unterstützt. Es ist anzunehmen, dass dieser Abschluss der Grundschulzeit den Kindern in bester Erinnerung bleiben wird. Elternvertreterin Bettina Rheiner bedankte sich im Namen der Eltern für großartige vier Wochen, die man zu schätzen wisse.