von Dorothée Kuhlmann

Eigentlich stand ja so einiges auf dem Plan bei der Nabu-Ortsgruppe (Naturschutzbund) in Grafenhausen. Wie bei allen anderen Vereinen, fallen auch alle Veranstaltungen der Nabu-Ortsgruppe bis Ende August aus. Auch Vogelwanderung und Nistkastenbau anlässlich der Stunde der Gartenvögel vom 8. bis 10. Mai können nicht stattfinden. Doch natürlich kann jeder für sich, oder in der Familie, Vögel beobachten und zählen.

Vorgezogener Brutbeginn

„Aufgrund des warmen Wetters haben viele Vögel schon mit der Brut begonnen“, berichtet Harald Nüßle, Vorsitzender der Nabu-Ortsgruppe Grafenhausen. Vereinzelt wurden beim Haussperling schon Jungvögel gesichtet. Auch die Schwalben sind schon Anfang April angekommen.

„Durch den sehr warmen Frühlingsstart ist alles zwei bis drei Wochen früher als bisher üblich“, so der Naturschützer und Vogelkenner. Die Brutzeit bei den Singvögeln beträgt im Schnitt 14 Tage. „Danach beginnt eine sehr kritische Phase“, so Nüßle.

Die frisch geschlüpften Jungen sind noch recht empfindlich. Fällt genau in diese Zeit eine längere kühl-nasse Wetterperiode, so kann es sein, dass die Jungvögel erfrieren oder verhungern, weil nicht genügend Futter gebracht werden kann. Nesthocker, also Jungvögel, die die erste Zeit im Nest bleiben und vollständig auf die Versorgung der Eltern angewiesen sind, sind dabei stärker gefährdet.

Viel Regen für Jungvögel problematisch

Gegen die Nässe sind natürlich auch die Freibrüter wie Amseln, Buchfinken oder Lärchen aber auch Greifvögel wie Bussard oder Milan besonders wenig geschützt. Aber auch in Nisthöhlen wird von den Altvögeln mit dem Gefieder Nässe eingetragen.

„Langanhaltende, also mehr als vier oder fünf Tage anhaltende Regenperioden, werden dann wirklich kritisch für die Jungvögel“, erklärt Harald Nüßle. Während solcher Wetterperioden macht es dann schon Sinn, die Vögel auch einmal zu füttern. „Mit der Fütterung erreichen wir sowieso hauptsächlich unsere Gartenvögel und da auch mit dem Angebot mehrheitlich die Körnerfresser“, erklärt der langjährige Naturschützer. Schwalben, Lärchen oder Greifvögel können so nicht unterstützt werden.

Bei nasskaltem Wetter wird das Futterangebot für die heimischen Vögel gerne angenommen. | Bild: Dorothée Kuhlmann

Bei der Nistkastenkontrolle zeigen sich solche Schlechtwetterperioden dann im vermehrten Auffinden von toten Jungvögeln. „Das ist ja durchaus ein natürlicher Vorgang“, sagt Nüßle.

„Stunde der Garten- und Wintervögel“

Angesichts der vielen Belastungen, denen die Vögel und ihre Lebensräume ausgesetzt sind, kann sich der Ausfall einer Brut für den Bestand einiger Arten allerdings erheblich auswirken. Die Zählungen im Rahmen der „Stunde der Gartenvögel“ oder auch der „Stunde der Wintervögel“ zeigen regionale Trends bei den Vogelbeständen in siedlungsnahen oder städtischen Gebieten.

Zählaktionen: Auch für Insekten werden inzwischen entsprechende Zählaktionen durchgeführt (29. Mai bis 7. Juni und 31. Juli bis 9. August). Weitere Informationen, Bestimmungshilfen und Zählbögen im Internet: (www.stunde-der-gartenvoegel.de), (www.nabu.de).