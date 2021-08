von Dorothée Kuhlmann

Die Themen und Aufgaben gehen der Nabu-Ortsgruppe Grafenhausen auch im 30. Jahr ihres Bestehens nicht aus. Machten in den vergangenen Jahren Trockenheit und Hitze im Sommer der Tier- und Pflanzenwelt zu schaffen, zeigt sich der Klimawandel in diesem Jahr von einer anderen Seite. Nässe und im Frühjahr zusätzlich sehr lange kühle Perioden sowie extreme Wettersituationen machen der Natur nun auf andere Weise zu schaffen.

Bienen

Die Bienen konnten im Frühjahr kaum ausfliegen, da es zu kühl war. „In diesem Jahr gibt es nur wenig Honig“, erklärte Klaus Dilger, erfahrener Hobby-Imker und Nabu-Mitglied. Zusätzlich zerschlug dann noch massiver Hagel Blüten und Früchte. So fehlten lokal für blütenabhängige Insekten die Futterquellen.

Vögel

Doch auch zahlreiche Jungvögel von Freibrütern überlebten das Hagelunwetter nicht. „Jungvögel von Goldammer und Neuntöter in der Hecke am Gewerbegebiet haben den Hagel nicht überlebt“, berichtete Harald Nüßle, Vorsitzender der Nabu-Ortsgruppe. Ebenso fand der Vogelfreund den Nachwuchs des Auerhahn-Paares im Steinahölzle nur noch tot vor. „So etwas kommt in der Natur halt vor“, sagt Harald Nüßle.

Fledermäuse Für die Fledermäuse ist dieses Jahr wohl auch recht schwierig. Kälte und Nässe haben lange eine Rückkehr der Fledermäuse aus ihren Winterquartieren verhindert. „Inwieweit die Fledermauspopulationen in und um Grafenhausen von dem Wetter in diesem Jahr betroffen sind, werden erst die Auswertungen von Beobachtungen und Zählungen an einigen der Fledermauskästen zeigen“, erklärte Harald Nüßle. In zwei Wochen können kleine und große Freunde der flinken Jäger der Nacht mit dem Nabu am Schlüchtsee Fledermäuse beobachten. Am Samstag, 21. August, veranstaltet der Nabu Grafenhausen eine „Batnight“. Treffen ist um 21 Uhr am Schlüchtsee-Parkplatz.

Für die schon in ihren Beständen gefährdeten Arten bedeute der Verlust eines ganzen Brutjahrganges allerdings einen Rückschlag in der Bestandssicherung. Um so erfreulicher sei es, dass Milane und Wanderfalken in Grafenhausen erfolgreich ihre Jungen aufziehen konnten.

Insektenzählung

Die Auswirkungen der Wetterturbulenzen auf die Insektenwelt haben sich bereits im ersten Aktionszeitraum „Insektensommer“ des Nabu in Deutschland im Juni gezeigt. Gut 9000 Menschen hatten an der Insektenzählaktion teilgenommen. Im Juni war der Asiatische Marienkäfer das am häufigsten gesichtete Insekt. Hummeln und Wespen ebenso wie Wildbienen hingegen haben augenscheinlich unter dem langen kühlen und nassen Frühjahr gelitten und viele Königinnen nicht überlebt. Bis Sonntag, 15. August, findet der zweite Teil der Insektensommer-Aktion des Nabu Deutschland statt.

Weitere Infos im Internet: www.nabu.de