von Dorothée Kuhlmann

Lachen, Musik, gute Laune und spielende Kinder im Park: Der Hock‘n‘Rock im Skulpturenpark in Grafenhausen fand riesigen Anklang bei Jung und Alt und kann als voller Erfolg angesehen werden. „Mit so vielen Besuchern haben wir gar nicht gerechnet“, sagen die Mitglieder des veranstaltenden Vereins Black Forest Culture. „Wir wollten nach der langen Durststrecke den Leuten ein schönes Fest bieten“, erklärten die Mitglieder des Vereins, der sonst durch das Heavy-X-Mas-Konzert zu Weihnachten bekannt ist. Zu Black Forest Culture gehört auch die Geselligkeit, gemeinsam feiern.

Das wollte der Verein mit diesem kleinen Fest wieder ermöglichen. Dazu gab es mundartlich-rockige Musik. Das Konzept kam gut an, wie die vielen Besucher zeigten. Die Luusbuebe sorgten von Anfang an mit mundartlicher Gaudi-Musik für gute Stimmung. Später am Abend heizte die Deutsch-Rock-Gruppe Ernst Fall dem Publikum ein, sodass trotz kühler Temperaturen niemandem kalt wurde. Die Stimmung war bestens. Auch dass schließlich aufgrund des unerwartet hohen Besucherandrangs die letzten Reserven an Brötchen und Würsten ausgingen, tat das der guten Stimmung keinen Abbruch.