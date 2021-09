von Dorothée Kuhlmann

22 Jahre waren sie die Seelen des Vereinsheims des VfB Mettenberg. Helga Fechtig und ihre Tochter Ulrike Bucher haben in den vergangenen zwei Jahrzehnten für das leibliche, seelische und sonstige Wohl der Vereinsmitglieder und Gäste im Vereinsheim auf der Sportanlage in Mettenberg gesorgt.

Sie sei irgendwie da so reingerutscht, meinte Helga Fechtig. Spaß habe ihr die Sache natürlich gemacht, und so hat Helga Fechtig dann vor rund 22 Jahren im Vereinsheim die Führung übernommen. Nicht nur an Wochenenden, bei Spielen oder Festen war sie für die Gäste da. Auch an den Trainingstagen sorgte Helga Fechtig für die Vereinsmitglieder. Bei den größeren Anlässen standen ihre Tochter Ulrike Bucher und auch deren Mann Roland tatkräftig im Vereinsheim. „Da gab es schon immer viel zu tun, nicht nur bei der Bewirtung“, berichtete Roland Bucher. Denn auch die Räumlichkeiten im Vereinsheim mussten in Schuss gehalten werden. Ulrike Bucher war für das Essen zuständig. „Es hat immer toll geschmeckt und die Pommes waren die besten im Umkreis“, stellte Vereinsvorsitzender Raphael Tröndle in seiner Dankesrede heraus. „Wir konnten uns hier immer wohlfühlen, und es war natürlich toll, dass auch zu den Trainingszeiten eine Bewirtung möglich war“, unterstrich Raphael Tröndle. Viele schöne Feste, Spieltage und Veranstaltungen gab es am VfB-Vereinsheim in Mettenberg. „Es waren immer schöne Feste und hat nie Probleme gegeben“, erinnerte sich Helga Fechtig. Der gute Kontakt zur Jugend habe ihnen ebenfalls Freude gemacht, so Helga Fechtig und Ulrike Bucher.

Besonderer Meisterschaftsteller

Für die „beste Clubhauswirtin“ hatten die Vereinsmitglieder dann einen besonderen Meisterschaftsteller zum Abschied hergestellt. Für Ulrike Bucher und ihre legendären Pommes gab es einen Pokal in Pommestütenform. Und dann konnten es die beiden Damen anlässlich des ersten offiziellen Spieltages der Saison im heimischen Stadion genießen, nun selber bewirtet zu werden. „Das kommt uns jetzt gerade schon etwas komisch vor“, meinten Helga Fechtig und Ulrike Bucher, die sich dann aber gerne darauf einließen, den schönen Spielnachmittag ohne Arbeit zu genießen.