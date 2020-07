von Dorothée Kuhlmann

Gemeinsam trainieren, Fußball spielen und auch ansonsten viele gemeinsame Aktivitäten im Verein – das war bis Anfang Juni coronabedingt gar nicht möglich. „Sowohl das sportliche Training, aber noch viel mehr die gemeinsamen Aktionen im Verein fehlen unseren Mitgliedern“, berichtet Raphael Tröndle, Vorsitzender des VfB Mettenberg.

Distanzfußball unter Corona-Bedingungen übt die Damenmannschaft des VfB Mettenberg. Bilder: Dorothée Kuhlmann | Bild: Dorothée Kuhlmann

Die Saison 2019/20 ist im Rahmen des Verbandstages für beendet erklärt worden. „Die Ergebnisse am Ende der Hinrunde werden gewertet“, erklärt Tröndle. Im September soll dann die neue Saison starten. Allerdings weiß noch niemand, wie ein irgendwie gearteter regulärer Trainings- oder gar Spielbetrieb im Amateurbereich aussehen kann. Aktuell hat die Damen-Mannschaft des VfB Mettenberg unter Leitung von Tanja Staller sportliche Aktivitäten wieder aufgenommen. Unter Einhaltung der geltenden Bestimmungen treffen sich die Damen dienstags zum lockeren Training. „Wir haben entsprechende Übungsabläufe, bei denen die geforderten Mindestabstände eingehalten werden können“, erklärt Tanja Staller. Das Vereinsheim sowie die Umkleiden und sanitären Anlagen müssen allerdings weiterhin geschlossen bleiben. „Die geforderten Hygienemaßnahmen sind von uns als kleinem Verein nicht zu leisten“, erklärt Raphael Tröndle.

Grafenhausen Rückblick auf ein gutes Jahr: Positive Tourismusbilanz für Grafenhausen 2019 Das könnte Sie auch interessieren

Doch musste erst einmal das Grün vor Aufnahme des ersten Trainings wieder in Schuss gebracht werden. „Wir hatten aus Kostengründen die Pflege der Anlagen auf das Notwendigste beschränkt“, erläutert Tröndle. So musste erst einmal der Rasen wieder gemäht werden. Etwa 16 Stunden waren Mitglieder des Vereins, allen voran Gabriel Buntru, im Einsatz, um dem Rasen wieder in Form zu bringen. „Es brennen alle darauf, wieder gemeinsam im Verein etwas zu machen“, sagt der Vereinsvorsitzende. Hilfe kam dann auch von der Gemeinde, als der Rasentrecker ausfiel.

Bonndorf Dran bleiben lautet die Devise: Freiwillige Feuerwehr Bonndorf über Nachwuchssorgen Das könnte Sie auch interessieren

Die Gemeinde und besonders Bürgermeister Christian Behringer seien seit Beginn der Corona-Krise immer als Ansprechpartner da gewesen, so Tröndle. Informationen, Hinweise auf Fördermittel für Vereine und Erklärungen zu den aktuellen Bestimmungen sind immer von der Gemeinde und dem Bürgermeister weiter gegeben worden. „Es ist schön, dass die Kommune auch in diesen angespannten Zeiten für uns Vereine da sind“, unterstreicht Raphael Tröndle. Erfreulich für den Verein war auch die Mitteilung der Volksbank, dass die jährlichen Fördermittel in diesem Jahr für den Verein zur freien Verfügung und nicht wie sonst zweckgebunden sind. Finanziell ist der Ausfall der ganzen Veranstaltung für die Vereine schwierig zu verkraften. Doch die engagierten Mitglieder des VfB Mettenberg haben sich für das abgesagte Sportfest im Juli eine Alternative überlegt. Am 18. und 19. Juli soll es „VfB‘s kulinarische Panorama-Meile“ am Vereinsheim geben. In Form eines „Drive in“ soll die Straße am Vereinsheim als Einbahnstraße an Stationen für Bestellung und Ausgabe für Essen und Getränke gestaltet werden.