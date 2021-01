von Wilfried Dieckmann

Bisher war die Auswahl des vorgeschriebenen Mund-Nasenschutzes recht einfach. Auch selbstgenähte Alltagsmasken waren zulässig. Bund und Länder haben aber nun die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie in Geschäften verschärft. Doch was gilt eigentlich? Und durch was unterscheiden sich die Masken? Wir haben die wichtigsten Fragen mit Apotheker Bernhard Straub in Grafenhausen und der Textilingenieurin Abda Hitz, die in Schopfheim Masken Made in Germany produziert, zu klären versucht.

Neue Maskenpflicht

In vielen Bereichen des öffentlichen Lebens muss neuerdings eine medizinische statt der bisherigen „Alltagsmaske“ getragen werden. Unter medizinischen Masken sind „OP“- oder „FFP2-Masken“ zu verstehen. Die Maskenpflicht gilt beispielsweise bei der Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs, in Arztpraxen und Apotheken, im Einzelhandel, in Arbeits- und Betriebsstätten, während Veranstaltungen von Religionsgemeinschaften bei Beerdigungen.

FFP2-Masken: Für Senioren gibt es zweimal drei Masken kostenlos. | Bild: Wilfried Dieckmann

Der Zutritt zu Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern ist grundsätzlich nur mit FFP2-Maske erlaubt. Kinder bis einschließlich 14 Jahre dürfen weiterhin die sogenannten Alltagsmasken tragen, Jüngere bis einschließlich fünf Jahre sind weiter von der Maskenpflicht ausgenommen. Soweit so gut. Doch wie und wo finde ich die richtige Maske? Ein Blick ins Internet bringt nicht wirklich Klarheit. Angesichts der vielfältigen Angebote mit den unterschiedlichsten Bezeichnungen kommen bei der Auswahl durchaus Zweifel. Hinzu gibt es Meldungen der Medien, die über Fälschungen berichten.

Empfehlung für FFP2-Masken

Auch Bernhard Straub, Chef der Marienapotheken im Oberen Schlüchttal, bestätigt, dass es selbst für einen Fachmann nicht ganz einfach ist, unter der angebotenen Vielfalt das richtige Produkt zu bekommen. Grundsätzlich kann gesagt werden, dass mit dem Tragen von FFP2-Masken die sichere Seite gewählt wurde. Die medizinische Maske sei zwar zulässig, aber nicht so effizient. „Jedoch immer noch besser als die sogenannten Alltagsmasken“, meinte der Apotheker und fügte an, dass die Selbstgenähten in der Anfangszeit der Pandemie, als noch keine wirksamen Masken erhältlich waren, durchaus ihre Berechtigung hatten. Straub plädiert heute für die Nutzung der modernen FFP2-Masken, die nicht nur dem Fremdschutz, sondern zusätzlich auch dem Eigenschutz dienen. „Hier wird bis zu 98 Prozent gefiltert, sofern sie richtig sitzt“, betonte Straub.

Und bei Bartträgern?

Hier käme es nach seinen Worten auf die Länge der Barthaare an. „Wer den vollen Schutz erreichen will, sollte den Bart lieber abnehmen oder zumindest so stutzen, dass er unter die Maske passt“, erklärte Straub ohne Wenn und Aber. Die gefalteten Medizinmasken, die dreilagig hergestellt werden, sehen quasi gleich aus wie die bisherigen Faltmasken, die aber keinen so hohen Schutz bieten. Diese sollten deshalb nicht mehr verwendet werden.

Waschbare Alltagsmasken haben ausgedient. | Bild: Wilfried Dieckmann

Die Auswahl betreffend plädiert Bernhard Straub klar für die FFP2-Masken, besonders bei den sogenannten Risikogruppen. Er zeigte sich aber überzeugt, dass es dem Virus schwerer gemacht werde, wenn alle die vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Masken auch tragen würden. Um schlussendlich auch die richtige Masken-Auswahl treffen zu können, empfiehlt Bernhard Straub angesichts der vielen unüberschaubaren Angebote die Beratung bei einem Fachmann. Kurzum: „Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker“.

Die Regelung Bei der Nutzung des öffentlichen Personenverkehrs, in Arztpraxen, im Einzelhandel, in Arbeits- und Betriebsstätten sowie Einsatzorten sowie in Gottesdiensten muss seit dem 25. Januar eine medizinische Maske, statt der bisherigen „Alltagsmaske“ getragen werden. Unter medizinischen Masken sind laut Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg OP-Masken oder FFP2-Masken zu verstehenden. Der Zutritt zu Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern ist nur mit FFP2-Maske respektive KN95- oder N95-Masken erlaubt.

Wer auf Nummer sicher gehen will, um keine gefälschten Masken zu kaufen, der sollte sich in der Tat von einem Apotheker beraten lassen. Eine weitere Möglichkeit stellt der Kauf von in Deutschland produzierten Masken dar. In dem Fall können sich Interessierte auch direkt beim Hersteller über die verwendeten Materialien informieren. Beispielsweise bei den Textil- und Wirtschaftsingenieuren Abda und Michael Hitz in Schopfheim, die im letzten Frühjahr den Schritt in die Selbstständigkeit wagten und eine Maskenproduktionsfirma gründeten.

Abda Hitz bestätigte auf Anfrage unserer Zeitung, dass medizinische Masken geprüft und registriert sind. In ihrem Betrieb werden derzeit medizinische Masken des Typs IIR hergestellt, die einen 98-prozentigen Schutz bieten. In Kürze sollen auch FFP-2 Masken produziert werden. „Die Maschinen sind bereits bestellt“, informierte die Textilingenieurin. In dem Betrieb wird auch großer Wert daraufgelegt, dass sowohl Fließstoff als auch Filterlagen aus deutscher Produktion stammen. Da es sich bei allen Masken um Einheitsgrößen handelt, die je nach Produktionsfirma lediglich kleine Toleranzen aufweisen, empfiehlt die Produzentin einen sogenannten Maskenhalter, mit dem sich die Länge der Bänder variabel einstellen lässt.