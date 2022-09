von Dorothée Kuhlmann

Eine Live-Performance eines Malers und Grafikers im Schwarzwaldhaus der Sinne in Grafenhausen – eine Premiere. Salvatore Mainardi ließ zu Klängen von Pink Floyd im künstlichen Nebel und Dämmerlicht vor den Augen des gespannten Publikums einen seiner Köpfe entstehen.

Eine Live-Performance ist immer einmalig, das Ergebnis nie ganz vorhersehbar und zumindest in Teilen auch immer flüchtig. Was bleibt, ist die Erinnerung an die Eindrücke, die Emotionen, die der Künstler bei seinem Publikum auslöst. Kunst setzt immer die Emotionen des Schaffenden um – ob mit Farbe und Pinsel, bildhauerisch, Noten oder Worten – und löst Emotionen aus, so die Sicht von Salvatore Mainardi, der in der Schweiz lebt.

Emotionen löste Mainardi mit seiner Darbietung in jedem Fall aus. Akustische, optische und am Ende auch geschmackliche Eindrücke machten diese Performance zu einem wahrlich sinnlichen Erlebnis. Auf eine mit einer selbstklebenden Kunststofffolie beklebten Kunststoffplatte ließ Salvatore Mainardi in einem Tanz zu Pink Floyd zerriebene, farbige Straßenkreide rieseln.

Am Ende stand das Bild des Kopfes, vor dem der Künstler sich verneigte. Doch nicht vor seinem Werk verneigte sich Salvatore Mainardi, sondern vor den Menschen in ihrer Vielfalt als Individuen.

In einer weinseligen Nacht war der Kopf entstanden, Jahre unbeachtet in einer Ecke gelegen, um zur Ursprungsform für Salvatore Mainardis künstlerischem Schaffen zu werden. „Es ist die Assoziation mit einer Keimzelle, aus der immer wieder Ähnliches, aber nicht Gleiches entsteht, so wie Zwillinge aus derselben Keimzelle entstehen, aber trotzdem nicht identisch sind“, erklärt Salvatore Mainardi seinen Ansatz.

Der Mensch an sich mit all seinen Schattierungen, Verwandlungen und damit Individualität steht im Fokus von Salvatore Mainardis künstlerischem Schaffen. So setzt er seine Werke, den Menschen, auch in Bezug zur Umwelt. Die Köpfe seines Werkes „On the Move“ im Grafenhausener Skulpturenpark verändern sich durch die Einflüsse der Witterung, so wie sich Menschen durch die Einflüsse ihrer Umwelt ebenfalls verändern. So sieht Salvatore Mainardi die sogenannte Zeitenwende als Ausdruck der Menschen, die sich im Laufe der Zeit ändern.

Sinnliche Eindrücke

Am Ende dieser außergewöhnlichen Performance stand die Vergänglichkeit in Verbindung mit einem sinnlichen Erlebnis für die Gäste. Köpfe, hergestellt von einem schweizerischen Chocolatier-Meister aus Schokolade, wurden zerstört und dann vom Publikum verspeist. Eine Kombination sinnlicher Eindrücke, die mit diesem köstlichen Abschluss beim begeisterten Publikum Emotionen auslöste und sicherlich bleibenden Eindruck hinterlassen hat.