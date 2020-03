von Dorothée Kuhlmann

Es gibt ihn wieder, den Schwarzwälder Haufen, wie schon vor knapp 500 Jahren. Am 6. März haben sich Mitglieder der Hans Müller Gruppe aus Bulgenbach und der Gruppe D‘ Buure 1524 aus dem Brigachtal getroffen und im Staufener Bürgerhaus ihren Zusammenschluss zum Schwarzwälder Haufen besiegelt.

Ein gutes halbes Jahr zuvor war der Gedanke in Anlehnung an das historische Vorbild gereift, eine solche Interessengemeinschaft der historischen Mittelaltergruppen zu gründen. „Wir haben bereits seit Jahren bei Veranstaltungen eng zusammengearbeitet und es bestehen viele Freundschaften zwischen den Mitgliedern der beiden Gruppen“, erklärte Jürgen Isele, Chef der Hans Müller Gruppe. Für die beiden eher kleinen Vereine ist es nicht immer einfach, den Aufwand für die Teilnahme an Mittelalterveranstaltungen zu stemmen. „Wir haben uns da bisher, wann immer möglich, auch schon ergänzt“, so Isele. In Erinnerung an das historische Vorbild beschlossen die beiden Gruppen, zur gegenseitigen Unterstützung und zum Austausch die Interessengemeinschaft zu gründen.

Oliver Mahler, Hauptmann der Gruppe D‘ Buure 1524, erinnerte bei der Gründungsveranstaltung an das historische Vorbild Hans Müller aus Bulgenbach. Während der Bauernkriege im 16. Jahrhundert schlossen sich die aufständischen Gruppen aus der Region Schwarzwald, Baar, Klettgau und Hegau 1524 unter Hans Müllers Führung zum Schwarzwälder Haufen zusammen. Müller hatte als Landsknecht in Frankreich Kriegserfahrung gesammelt und verstand es, die Gruppen zu vereinen und zu einer militärisch starken Truppe zu machen. So vereint, hat das Bauernheer zahlreiche militärische Siege gegen die Obrigkeit errungen. Nachdem Hans Müller im August 1525 festgenommen und später hingerichtet wurde, fehlte dem Schwarzwälder Haufen die militärische Führung und die aufständischen Bauern wurden in Grießen im Klettgau vernichtend geschlagen.

Die Mittelaltergruppen wollen die Erinnerung an diese Ereignisse aufrechterhalten. „Ging es doch damals schon um erste demokratische Grundideen, den Aufstand gegen die herrschende Obrigkeit“, meinte Jürgen Isele. Auch Oliver Mahler und Jürgen Isele betonten den Grundgedanken von Freiheit und Brüderlichkeit für den jetzt wieder gegründeten Schwarzwälder Haufen.

Unter dem Motto „einer trage des Anderen Last“ wurden die Gründungsurkunde unterschrieben und das Bündnis besiegelt. 60 Mitglieder aus den beiden Gruppierungen zählt der Schwarzwälder Haufen jetzt. „Wir hoffen, dass sich dem historischen Vorbild entsprechend, noch weitere historische Bauerngruppen unserer Idee anschließen“, so die beiden Gruppenleiter.